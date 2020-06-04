Расходы ВГТРК в 2019 году почти в два раза превысили доходы

У ВГТРК зафиксировано наибольшее на рынке СМИ превышение расходов над доходами — 55 млрд рулей против 28 млрд рублей, пишет РБК со ссылкой на отчетность издания. Разрыв компенсируется субсидиями из бюджета.

Наибольшую выручку в 2019 году среди российских телеканалов показала ВГТРК — 28,2 млрд руб.лей По этому показателю госхолдинг со своей флагманской "Россией 1" обогнал "Первый канал", который последние четыре года оставался крупнейшим по доходам вещателем. Но в выручке ВГТРК учтены доходы не только "России 1", но и информационной "России 24", региональных телеканалов, радиостанций и интернет-проектов.

У ВГТРК самый большой разрыв между расходами и доходами: госхолдинг потратил в прошлом году на производство и распространение контента на 27 млрд рублей больше, чем заработал. Эту разницу компенсируют субсидии (в 2019 году ВГТРК получил из бюджета почти 26 млрд рублей) и другие неосновные доходы, в результате по итогам 2019 года госхолдинг зафиксировал лишь 553 млн рублей чистого убытка.