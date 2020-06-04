Расходы ВГТРК в 2019 году почти в два раза превысили доходы

У ВГТРК зафиксировано наибольшее на рынке СМИ превышение расходов над доходами — 55 млрд рулей против 28 млрд рублей, пишет РБК со ссылкой на отчетность издания. Разрыв компенсируется субсидиями из бюджета.
Наибольшую выручку в 2019 году среди российских телеканалов показала ВГТРК — 28,2 млрд руб.лей По этому показателю госхолдинг со своей флагманской "Россией 1" обогнал "Первый канал", который последние четыре года оставался крупнейшим по доходам вещателем. Но в выручке ВГТРК учтены доходы не только "России 1", но и информационной "России 24", региональных телеканалов, радиостанций и интернет-проектов.
У ВГТРК самый большой разрыв между расходами и доходами: госхолдинг потратил в прошлом году на производство и распространение контента на 27 млрд рублей больше, чем заработал. Эту разницу компенсируют субсидии (в 2019 году ВГТРК получил из бюджета почти 26 млрд рублей) и другие неосновные доходы, в результате по итогам 2019 года госхолдинг зафиксировал лишь 553 млн рублей чистого убытка.
- Сразу шесть из 19 каналов увеличили в 2019 году свою выручку. Общие рекламные сборы вещателей (реклама — их основной источник дохода) снизились, по оценке Ассоциации коммуникационных агентств России, на 6%, до 175 млрд рублей. Падение рекламных доходов привело к кадровым перестановкам в Национальном рекламном альянсе, едином на ТВ продавце рекламы: его новым гендиректором в прошлом августе стал Алексей Толстоган из Национальной медиа группы.
- Наибольшая прибыль от основной деятельности в прошлом году была у канала ТНТ — более 1,6 млрд рублей. Максимальный рост операционного убытка зафиксирован у принадлежащей Минобороне "Звезды": с 2 млрд рублей в 2018-м до почти 3 млрд рублей в 2019 году. Самый большой чистый убыток в прошлом году показал "Первый канал" — 4,1 млрд рублей.
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