Центризбирком разрешил провести голосование по поправкам в Конституцию в электронном формате в Москве и Нижегородской области. Об этом сообщает агентство РИА “Новости”.
Кроме этих двух регионов провести голосование в электронном виде планировали Санкт-Петербург, Карелия и Красноярский край. Им ЦИК в этом отказал.
За возможность провести дистанционное голосование в Санкт-Петербурге проголосовали только двое членов ЦИК из 11 участвовавших в голосовании, передаёт телеграм-канал “Ротонда”. Председатель комиссии Элла Памфилова заявила, что город не способен организовать процесс так, чтобы к нему было доверие.
- Голосование по поправкам в Конституцию назначено на 1 июля, этот день объявлен выходным. Фактически оно ничего не решает, потому что изменения в основной закон уже приняты Госдумой и подписаны президентом. Но власти обещают прислушаться к результатам голосования.
- Внесение изменений в Конституцию было инициировано Владимиром Путиным в январе. В числе самых обсуждаемых изменений – "обнуление" президентских сроков, которое в случае принятия поправок позволит Путину ещё дважды избираться на пост главы государства.
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