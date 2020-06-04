Центризбирком разрешил провести голосование по поправкам в Конституцию в электронном формате в Москве и Нижегородской области. Об этом сообщает агентство РИА “Новости”.

Кроме этих двух регионов провести голосование в электронном виде планировали Санкт-Петербург, Карелия и Красноярский край. Им ЦИК в этом отказал.

За возможность провести дистанционное голосование в Санкт-Петербурге проголосовали только двое членов ЦИК из 11 участвовавших в голосовании, передаёт телеграм-канал “Ротонда”. Председатель комиссии Элла Памфилова заявила, что город не способен организовать процесс так, чтобы к нему было доверие.