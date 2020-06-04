Пять регионов претендуют на онлайн-голосование по Конституции

Москва уже готовится провести электронное голосование по поправкам к Конституции. На него будет отведено шесть дней — с 25 до 30 июня. Об этом пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на служебные материалы московского правительства.

Мэр Москвы Сергей Собянин считает онлайн-формат голосования особенно актуальным для столицы на фоне распространения коронавирусной инфекции. Об этом он заявил в интервью ТАСС.

Сегодня ЦИК рассмотрит заявки на проведение электронного голосования по поправкам к Конституции от Москвы, Санкт-Петербурга, Нижегородской области, Красноярского края и Республики Карелия. Собеседник РБК в аппарате Центризбиркома подтвердил, что эти регионы готовы к проведению голосования в таком формате.

В середине марта председатель ЦИК Элла Памфилова заявляла, что онлайн-голосование на тот момент было возможно только в Москве. В конце мая она сообщила, что при проведении общероссийского голосования по поправкам в Конституцию дистанционный формат на основе московской технологии будет использоваться только в трёх-четырёх регионах.

До этого проголосовать онлайн, не выходя из дома, можно было в экспериментальном порядке на выборах в Мосгордуму 8 сентября прошлого года в трёх столичных округах. Критики электронного голосования обращали внимание на непрозрачность системы для наблюдателей и на сбои в её работе в тот день.

23 мая президент России Владимир Путин подписал закон, разрешающий проводить выборы всех уровней и голосование на референдумах по почте и интернету.

Документ был внесён в Госдуму 13 мая и в тот же день прошёл все три чтения нижней палатой парламента. Через неделю его одобрил Совет Федерации.