Из-за вспышки коронавируса власти закроют Северодвинск

С 6 июня власти закрывают въезд в Северодвинск из-за вспышки коронавирусной инфекции. Об этом говорится в постановлении правительства Архангельской области.

Северодвинск – город с населением 180 тысяч человек, в нём находится ряд крупных оборонных предприятий.

Исключение будет сделано для тех, кто въезжает и уезжает из Северодвинска по работе или по медицинским показаниям, для спецслужб и транзитов в Онежский район. На КПП нужно будет показать документы, которые разрешают перемещение: справку от работодателя, транспортную накладную или медицинские документы.

Количество муниципальных автобусных рейсов сократят, брать стоячих пассажиров запретят, остальные должны быть в масках и перчатках. Сократится число железнодорожных рейсов в пригородах. Государственных и муниципальных служащих рекомендовали перевести на удаленную работу.

Оборонным предприятиям, на которых зафиксировали вспышки коронавируса, рекомендовали прекратить перевозку сотрудников из Архангельска, Новодвинска и Приморского района. Это касается предприятий "Севмаш", "Звездочка", "Северный Рейд" и "Арктика".

В пресс-службе "Севмаша" сообщили, что иногородним работникам дадут оплачиваемые отпуска вне графика или отпуска без сохранения зарплаты.

Первые сообщения о росте заболеваемости в Северодвинске начали приходить в конце мая. 22 мая руководитель управления Роспотребнадзора по Архангельской области Роман Бузинов заявил, что заболеваемость коронавирусом в Северодвинске почти на 47 процентов выше, чем в среднем по области.



Интерфакс со ссылкой на ФМБА писал, что большинство больных было выявлено именно на заводах "Севмаш" и "Звездочка". 26 мая в Северодвинске умер сотрудник оборонного предприятия "Звездочка", у которого ранее был диагностирован коронавирус. На "Севмаше" работает почти 30 тысяч человек, на "Звездочке" – около 11 тысяч.

В Архангельской области на 4 июня коронавирусом заболели 2496 человек, за последние сутки – 133. Скончались восемь человек. По данным на 3 июня, в Северодвинске было 112 заболевших, из них 82 – сотрудники оборонных предприятий.