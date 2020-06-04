Руководство КПРФ призвало голосовать против поправок к Конституции

Президиум ЦК КПРФ призвал голосовать против предложенных президентом Владимиром Путиным поправок к Конституции России.

В заявлении руководящего органа КПРФ говорится, что среди поправок есть "важные и обнадёживающие", но в целом "они не ведут к отказу от президентского самовластия и олигархического правления".

В заявлении говорится, что новый вариант Конституции "лишь усиливает президентский диктат", а само голосование 1 июля "носит скорее ритуальный характер" и организуется по юридически сомнительной процедуре. По мнению коммунистов, это может привести к "хаосу по сценарию бандеровского майдана".

В заключение в заявлении говорится, что КПРФ не поддерживает бойкот голосования и призывает прийти на участки и голосовать против поправок: "Поддержать такой документ мы не можем".​

При принятии поправок в Госдуме в марте депутаты от КПРФ воздержались, при этом они голосовали против так называемой поправки Терешковой об "обнулении" сроков Владимира Путина. В Совете Федерации против голосовал один сенатор – представитель КПРФ Вячеслав Мархаев.