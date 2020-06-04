Руководство КПРФ призвало голосовать против поправок к Конституции

Президиум ЦК КПРФ призвал голосовать против предложенных президентом Владимиром Путиным поправок к Конституции России.
В заявлении руководящего органа КПРФ говорится, что среди поправок есть "важные и обнадёживающие", но в целом "они не ведут к отказу от президентского самовластия и олигархического правления".
В заявлении говорится, что новый вариант Конституции "лишь усиливает президентский диктат", а само голосование 1 июля "носит скорее ритуальный характер" и организуется по юридически сомнительной процедуре. По мнению коммунистов, это может привести к "хаосу по сценарию бандеровского майдана".
В заключение в заявлении говорится, что КПРФ не поддерживает бойкот голосования и призывает прийти на участки и голосовать против поправок: "Поддержать такой документ мы не можем".
При принятии поправок в Госдуме в марте депутаты от КПРФ воздержались, при этом они голосовали против так называемой поправки Терешковой об "обнулении" сроков Владимира Путина. В Совете Федерации против голосовал один сенатор – представитель КПРФ Вячеслав Мархаев.
- Другие парламентские партии – "Единая Россия", "Справедливая Россия" и ЛДПР – выступают в поддержку поправок.
- Представители непарламентской оппозиции, критики Владимира Путина, выступают против поправок, считая большую их часть лишь прикрытием для того, чтобы дать президенту возможность править до 2036 года. Они, однако, расходятся в подходе голосованию – некоторые призывают к его бойкоту, другие – к голосованию против.
- Так называемое всенародное голосование о поправках назначено на 1 июля, но проголосовать можно будет уже с 25 июня – ссылаясь на эпидемию коронавируса, Центризбирком решил дать возможность проголосовать в течение нескольких дней, чтобы избежать скопления людей на участках.
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