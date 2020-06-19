Время Свободы: Юбилей елбасы уже никого не волнует

Федеральная прокуратура Германии официально обвинила Россию в организации убийства на немецкой территории***Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заразился коронавирусом накануне своего 80-летия***Администрация Дональда Трампа пытается помешать выходу книги бывшего помощника американского президента по национальной безопасности Джона Болтона
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