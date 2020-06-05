Facebook начал помечать сообщения контролируемых государством СМИ

Социальная сеть Facebook начала помечать публикации и группы контролируемых государствами СМИ. Позднее будет помечаться их реклама, об этом говорится в сообщении компании.
Пометки о том, что СМИ принадлежит государству появились на странице российского государственного канала RT, китайского канала CCTV и китайского агентства "Синьхуа". Кроме того, контролируемой государством названа страница официальной газеты ЦК китайской компартии "Женьминь жибао".
К концу года, ближе к выборам президента США, таким изданиям будет запрещено размещать рекламу для пользователей из этой страны. В Facebook уточнили, что если организация, получившая такую маркировку, не согласна с решением сети, то она может подать апелляцию.
- В ноябре 2017 года в России был принят закон, который позволяет признавать иностранными агентами средства массовой информации, получающие финансирование из-за рубежа. Министерство юстиции в настоящее время относит к "иностранным агентам", в частности, "Голос Америки" и русскоязычные редакции медиакорпорации Радио Свободная Европа/Радио Свобода.
- Попавшие в реестр организации должны периодически отчитываться о своей финансовой деятельности, а также указывать в своих публикациях, что они являются "иностранным агентом". Нарушения могут привести к крупным штрафам.
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