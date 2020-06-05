Facebook начал помечать сообщения контролируемых государством СМИ

Социальная сеть Facebook начала помечать публикации и группы контролируемых государствами СМИ. Позднее будет помечаться их реклама, об этом говорится в сообщении компании.

Пометки о том, что СМИ принадлежит государству появились на странице российского государственного канала RT, китайского канала CCTV и китайского агентства "Синьхуа". Кроме того, контролируемой государством названа страница официальной газеты ЦК китайской компартии "Женьминь жибао".

К концу года, ближе к выборам президента США, таким изданиям будет запрещено размещать рекламу для пользователей из этой страны. В Facebook уточнили, что если организация, получившая такую маркировку, не согласна с решением сети, то она может подать апелляцию.