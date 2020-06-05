Год "делу Голунова": в деле нет ни организаторов, ни заказчика

6 июня исполняется год со дня задержания журналиста "Медузы" Ивана Голунова. Его обвинили в хранении и сбыте наркотиков, но после массовых акций протеста в Москве спустя несколько дней отпустили, сняв обвинения. Впоследствии 5 бывших сотрудников полиции были обвинены в том, что подбросили Голунову наркотики. В деле нет организаторов и заказчиков преступления.

Расследование о том, что за год произошло с "делом Голунова", опубликовали в пятницу "Открытые медиа". В нём напоминается, что после ареста Голунова его коллеги предполагали, что к организации провокации против него могли быть причастны высокопоставленные сотрудники спецслужб, однако к ответственности привлекли лишь рядовых полицейских.



Сейчас в СИЗО находятся пять бывших оперативников, которые непосредственно - по версии следствия - подбрасывали журналисту наркотики. Следствие считает, что полицейские это делали из корыстных побуждений, то есть получили деньги, а не выполняли приказ сверху - пишут "Открытые медиа" со ссылкой на источник. От кого полицейские получили деньги, при этом не поясняется.

Последние следственные действия по делу прошли в конце мая, когда прошли очные ставки. Один из обвиняемых, Денис Коновалов, заявил о своей виновности.

В связи с делом Голунова ещё летом прошлого года должностей лишился ряд полицейских начальников. Однако не привлекались к ответственности, в частности, следователь УВД по ЗАО Игорь Лопатин, и начальник следственной части Евгений Машин. Именно Лопатин с санкции Машина возбудил дело на Голунова.

Сам Голунов говорил, что его преследование могло быть связано с его статьями о похоронном бизнесе, но не называл конкретных имён. В расследовании упоминались имена главы УФСБ по Москве Алексей Дорофеев и его помощника подполковник Марат Медоев. Ряд СМИ допускали, что именно Медоев мог выступать как заказчик уголовного преследования Голунова, однако следствие считает, что это не так - утверждает источник. Медоева даже не допрашивали по уголовному делу. При этом его отец недавно начал распродавать свою собственность в России, расследование о которой после "дела Голунова" публиковал Фонд борьбы с коррупцией.