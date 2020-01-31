Исполнителей "слили", но кто заказчик? Отклики на дело Голунова

Басманный суд Москвы отправил в СИЗО бывших полицейских, подбросивших наркотики Ивану Голунову. Роман Феофанов, Денис Коновалов, Максим Уметбаев, Игорь Ляховец и Акбар Сергалиев обвиняются в превышении должностных полномочий с применением насилия, хранении наркотиков и фальсификации доказательств. Адвокат Ивана Голунова Сергей Бадамшин прокомментировал ход дела для Радио Свобода:

– Тот результат, которого сейчас добивается следствие, нас удовлетворяет. Единственное, нас смущает мотив, который следствие вменяет полицейским. Мотив таков – полицейские вдруг приехали в центр Москвы, чтобы задержать Голунова только лишь из-за интереса продвижения по службе. К сожалению, это затрудняет работу по выявлению заказчика дела. У нас есть договоренность, что никаких публичных предположений по поводу заказчика я не выдвигаю. Это дело следствия и суда. Как только у нас появятся конкретные факты, мы сможем говорить о том, кто конкретно стоял за делом Голунова.

Критически высказалась о мотиве, сформулированном СК, и бывший комиссар движения "Наши", а ныне глава Фонда открытой новой демократии​ Кристина Потупчик:

Просто сказка творится в обвинительном постановлении по делу о подбросе наркотиков Иван Голунов.

Сергей Бадамшин цитирует официально зафиксированный следственным комитетом мотив:

"Личная заинтересованность в продвижении по службе, получение наград и поощрений по службе, с целью искусственного повышения показателей выявленных и раскрытых преступлений"

То есть, органы официально признают, что подбрасывание наркотиков — это практика, которая продвигает по службе, а практикующим подбрасывание полицейским выдают награды и поощрения?

Это в буквальном смысле очень показательный процесс. Потому что система, в которой полицейскому ВЫГОДНО подбросить наркоту, чтобы продвинуться по службе должна быть реформирована.

Есть и другие поводы для критики, отмечают многие комментаторы.

Игорь Поночевный

Суд арестовал пятерых ментов, подбросивших наркотики Ивану Голунову. Дальше следите за руками.

Голунову было предъявлено обвинение по ст. 228.1 часть 4: срок от 10 лет до 20 лет тюремного заключения А ментам, подбросившим ему наркотики, предъявлено обвинение по ст. 228. часть 2: срок от 3 до 10 лет.

Олег Пшеничный

Полицейских, арестованных по делу Голунова, кроме прочего, обвиняют в хранении наркотиков, но не обвиняют в сбыте, а это совсем другой срок. Как же так, весь смысл-то в том, что они наркотики подкинули – то есть, сбыли.

И сколько людей они сами отправили на зону по этим статьям, любопытно.

Александр Рыклин

Ментов, которых закрыли по делу Голунова, помимо всего прочего, обвиняют в том, что они купили наркотики, позже подкинутые Голунову.. Вы когда-нибудь про такое слышали, чтобы менты из наркоконтроля покупали наркотики? Что за бред?

Виталий Ой

Не могу понять логику российских полицейских. Собраться вшестером и рискуя карьерой за свои деньги купить наркотики, чтобы подкинуть их без всякой цели незнакомому им до этого Голунову.

Один из полицейских – Максим Уметбаев – признался, что ударил Голунова при задержании. Однако никто из них не признает, что подбрасывал журналисту наркотики. Многих впечатлило выступление в суде Игоря Ляховца, который не только отрицает свою вину, но и жалуется на давление со стороны следствия.

Сергей Смирнов

Какую трогательную речь сказал сегодня арестованный полицейский, самый высокопоставленный из обвиняемых по делу Голунова; Строит из себя ПОЛИТЗАКЛЮЧЕННОГО

— Полностью отрицаю, потому что предоставленный материал нет ни малейших сведений о том, что я причастен к данному преступлению, кроме показаний Голунова, и что сотрудники совершали преступления, полностью отрицаю вину.

Считаю избрание данной меры пресечения как давление на меня моральное, с целью оказания морально-психологического давления. Мне уже вчера было заявлено, что мне будут созданы особые условия содержания, что «память лучше восстанавливалась» сотрудниками УСБ и в частности присутствии следователя, возле кабинета. Были предложения, поступали, что нужно дать нужные показания, чтобы пойти на подписку, ну, под домашний арест.

Все это приведет к тому, что будет оказываться давление, с целью того, чтобы я сам себя и своих сотрудников оговорил. Потому что реально по факту никаких малейших доказательств совершения преступления нет. Все знают, что ситуация политическая 7 июня, после задержания, перешла уже из правовой плоскости в плоскость политическую, всем известно по каким причинам, и следствию. И то, что отпустили Голунова — это не его заслуга, и достаточно доказательств имели. Заслуги великолепного адвоката, который пиарится на всех совещаниях потом, какая должна быть защита.

— Давайте уважительно, — просит его судья

— Я уважительно отношусь, просто всем известна ситуация, просто как было произнесено, что пять сотрудников должны быть наказаны, это просто такое вот, акт возмездия.

Правозащитник, член ОНК Марина Литвинович рассказала Радио Свобода о том, как следствие обращается с полицейскими в СИЗО:

– Мы вчера навестили их в изоляторе временного содержания. Мы решили это сделать, потому что, во-первых, мы опасались, что суды над полицейскими будут закрытые, во-вторых, хотели проверить условия их содержания и узнать, не оказывалось ли на них какое-то давление со стороны следствия. Потому что они практически весь предыдущий день провели в Следственном комитете на допросах и так далее. Мы смогли поговорить с четырьмя из пяти фигурантов, которые вчера были арестованы на два месяца. Двое из них пожаловались на оказанное давление. В первую очередь это давление со стороны следствия, потому что, как они нам сказали, следователи предлагали им признать вину, во всем сознаться и тогда мера пресечения будет более мягкой. А если не сознаются, если не возьмут и не оговорят других своих коллег, то мера пресечения будет – арест. Это все по их словам. Также мерой давления на них являлось, что они были помещены в одну камеру с лицами, ранее отбывавшими наказание, что запрещено статьей 33 ФЗ о содержании обвиняемых и подозреваемых под стражей. Естественно, мы спросили об их самочувствии. Мы спрашиваем об этом всех содержащихся что в СИЗО, что в изоляторах. Спросили, признают ли они свою вину. В общем, те, кто с нами пообщался, сказали, что вину не признают. Это на суде они и повторили. Ничего сверхъестественного, кроме того, что нарушалось положение статьи 33 о содержании под стражей и то, что на них оказывалось давление. Мне сложно говорить, что они делали, а что – нет. Я скорее уверена, что эти люди всего лишь стрелочники, слишком мелкие сошки в этом большом деле. Мне кажется, цепочка тянется довольно высоко, на самый верх. И, конечно, у дела есть заказчики, что называется, более крупная рыба. Потому что эти люди максимум исполнители, и то пока мы этого не понимаем. В любом случае, они точно не заказчики.

Иван Голунов отреагировал на высказывания Ляховца в телеграме, опубликовав ссылку на видео, в котором тот выкручивает руки свидетельнице.

Тут одиозный экс-полицейский Ляховец решил сыграть в "узника совести", сообщив что Голунов «был реабилитирован под давлением общественности», а все доказательства вины были.



Как минимум нам есть о чем поговорить. Я наконец смогу узнать о доказательствах своей вины. А то он забыл их передать в Никулинский суд, а потом предоставить в Главное следственное управление. А в интервью "Вестям-24" самой веской уликой он называл мои частные поездки за границу. Страшно сказать, 12 раз за 36 лет!



Надеюсь ИП-расcледователь, чьи заслуги отмечены даже дипломом казачьего войска, объяснит как при зарплате в 45 375 рублей, ему удавалось снимать жилье в элитном доме, с двумя спальнями, гостиной и даже постирочной, которое на сайтах по недвижимости сдается минимум за 100 000 рублей



И было бы неплохо оплатить многочисленные штрафы за свое дорогое авто, оформленное на тестя-пенсионера из Адыгеи, а то ведь правда сложное материальное положение у них может быть.



С другими результатами работы одиозного полицейского можно увидеть на Youtube. Вот девушка подала жалобу на Ляховца в Управление собственной безопасности УВД по ЗАО, сходила на опрос, а на выходе из кабинета ее встречает ... Ляховец

Большинству комментаторов выступление Ляховца кажется образцом лицемерия.

Елизавета Антонова

На избрании меры пресечения ментам, которых судят за подбросим наркотиков Иван Голунов, адвокат самого старшего из них, экс-замглавы отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по ЗАО Ляховца, пять минут перечисляет его грамоты и медали за помощь в борьбе с наркотиками.

«Больно видеть, что происходит в нашей стране. Сначала в угоду политическим соображениям отпускают человека вместо того, чтобы разобраться, виновен он или невиновен. ... Ляховец был примерным сотрудником, примерным отцом и примерным мужем. Он все эти годы боролся с этим злом, которое поглощает наше общество», – говорит.

Лучший из ментов. Примерный сотрудник.

Моя работа страшнее любой антиутопии. Просто мир наоборот.

Алексей Нарышкин

Смотрел сегодня вблизи на обвиняемых по делу Ивана Голунова. Удивительные они.

Все нормально, – самый молодой из них, натянув на голову капюшон, а на лицо маску, успокаивает близких и самого себя.

Адвокат читает характеристики коллег: эрудированный, напористый. К 27 годам уже 4 (четыре) преступления раскрыл наркотической направленности.

Его босс – обладатель десятка грамот, благодарностей, медалей за доблестную службу и борьбу с наркоугрозой. Лицо не прячет. Стоит с какой-то неприятной ухмылкой.

Адвокат у него – душка. Отпустили, говорит, Голунова тогда, в июне, не разобравшись, виновен он или нет. Ага. Точно.

Правоохранители замечательные. Семьи у них. Детишки. Весь вечер думаю: сколько человек они посадили по голуновским лекалам?

Хорошо бы после приговора этим товарищам пересмотреть дела всех бывших клиентов. Да разве решится кто на такое?

О необходимости пересматривать и другие дела пишут многие комментаторы.

Иван Гуськов

А ведь предупреждали, что отольются кошке мышкины слёзки.

Вот бы ещё всех остальных "подбрасывателей", коих по стране реально легион, так же бы...

Илья Вайцман

А теперь о серьезном: вчера в Басманном суде отправили в СИЗО пятерых полицаев, которые подбрасывали наркотики журналисту Голунову. Хорошо. Вопрос из общей логики: как вы полагаете, это у оперативников был первый эпизод с подбросом наркотиков невиновным? Могу поспорить, что не первый и хорошо еще если в первой сотне подобных "раскрытий", только за остальных вступиться некому было. И все ими посаженные пытались доказать свою невиновность, и что наркотики были им подброшены, но "наш суд" (как бы не тот же Басманный) не обратил на это никакого внимания, отправив людей в концлагеря на многие годы.

Как вы полагаете, не стоит ли заново рассматривать все дела, которые вели разоблаченные подбросчики (не только эти, но и все остальные, которые иногда попадаются, все-таки)? А слышал ли кто-то о подобном повторном рассмотрении дел, если опера на подбросах потом палятся? Я – нет..

Алексей Александров

Пятерых полицейских, подбросивших наркотики Голунову, арестовал суд. Вопрос. А что будет с судьей, арестовавшим самого Голунова с подброшенными наркотиками?

Андрей Десницкий

Вот арестовали полицейских, которые подбросили наркотики Голунову. Спустя полгода. А начальство их вроде как невиновно.

Эта система как работает? Подозреваю, примерно так. Звонит кто надо кому надо с погонами полковника и говорит:

– Есть один человек, с ним у меня проблемы.

– Понял.

Полковник вызывает капитана:

– Слышь, ты своим бойцам там дай ориентировку на человечка одного.

Капитан вызывает сержанта:

– Проверь его на наркотики.

И все всё понимают. Но никто же не дает даже устного приказа "возьми из вещдоков пакетик дури и сунь ему в карман". Но все ровно это и имеют в виду.

Нет, я не провидец и даже не работал в этих органах никогда. Но я вижу, как это по всей стране работает: однозначные сигналы с подмигиванием, чуть что – "ихтамнет, это не мы, а вы сначала докажите".

Идет с самого верха, разумеется.

И это самое мерзкое – разрушение обычных каналов принятия решений, ответственности за них и прочее. Можно посадить конкретных исполнителей, а как искоренить систему, действующую помимо и вопреки закону, но как бы от его имени?

Неудивительно, что в такой системе конечный "винтик" не готов признавать свою вину, отмечает ​Андрей Шипилов:

Интервью с мамой мента, подбросившего Голунову наркотики.

Мама не понимает за что арестоввали сына, он же все делал "по закону".

"Просто надо было арестовать этого человека". А если бы наркотики не подбрасывать, то арест был бы незаконен. Поэтому, чтобы соблюсти требования закона, неободимо было подбросить наркотики. В итоге Голунов был арестован в строгом соотвествии с требованиями закона. За что арестовали моего мальчика, он же всего лишь соблюдал закон?

Если вы думаете, что такое понимания термина "по закону" присуствует только в башке этой женщины, то вот хрен вам. Таким понимание "закона" пропитан сам воздух в России, и каждый россиянин, хочет он того или нет, вдыхает его с каждым своим вдохом.

Некоторые комментаторы советуют другим рядовым исполнителям заказов сверху задуматься о своей судьбе.

Сталингулаг

Принято считать, что злорадствовать нехорошо. Но сейчас тот редкий случай, когда злорадствовать не только можно, но даже необходимо, потому что это может спасти кому-то жизнь. Речь, конечно же, о ментах, которые сейчас испуганно пытаются прятать лица, сидя в клетке за то, что подбросили наркотики Ивану Голунову. Ещё совсем недавно они считали себя всемогущими, способными запросто сломать жизнь любому, на кого придёт заказ, ведь они – силовики! основа страны, их всегда отмажут, прикроют и не дадут делу ход. И фото оперативника из-за решетки, стыдливо нервно натягивающего капюшон, должно стать напоминаем всем, кому в данный момент пришёл приказ, или кто по личной инициативе решил посадить невиновного человека, что не всегда отмажут, что порой система сдаёт, и почему бы именно этому «порой» не произойти с тобой, товарищ полицейский, когда ты в очередной раз решишь подбросить наркотики?

водка и мельдоний

Судья, который сейчас арестовывает ментов по делу Голунова – тот самый судья Карпов, который судил "болотников", отправлял под домашний арест Навального по делу "Ив Роше", арестовывал Белых и еще в куче политических дел "судил". Открыточка всем любителям режима, канеш

Дмитрий Гудков

«Я не виноват!» – успел сообщить полицейский Феофанов перед тем, как его за подброс наркотиков Голунову арестовали на 2 месяца.

Где генерал, отдававший приказ посадить Голунова? Нет, не на скамье подсудимых, а в шоколаде.

И это общее правило. Каждый. Каждый «космонавт». Следователь. Прокурор. Судья. Все они будут слиты при первой опасности для настоящих хозяев этого режима, за который этим маленьким чинам дали только подержаться.

Просто так бывает всегда: сначала пытаете и сажаете вы, потом – вас. Ягода, Ежов, Берия. Далее везде.

Присмотритесь к полиционеру Феофанову уже сейчас. Задумайтесь. Найдите себе тихую профессию: у вас же у всех есть хобби? Заведите.

Иначе однажды на месте Феофанова окажетесь вы.

СК пока не рассматривает версию, что подброшенные наркотики могут быть связаны с журналистскими расследованиями Голунова: подобный заказ мог прийти только сверху, а непосредственный начальник отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по ЗАО Москвы Андрей Щиров, чей отдел и задержал Голунова, пока проходит по делу только в качестве свидетеля. Адвокат одного из полицейских в качестве вероятного организатора назвал генерала Пучкова.

Кирилл Шулика

Выгораживают Щирова или все так так и было?

Давление со стороны следствия испытывают на себе не только арестованные полицейские, но и сам Голунов, отмечает Олег Кашин (Republic):

Понятно, что это обман, ⁠понятно, что это ⁠издевательство. Заказные полицейские ⁠операции именно так и выглядят, все признаки очевидны – и оперативники из другого района, непонятно что забывшие на не своей территории, и, уровнем выше, немедленная пиар-поддержка с использованием самых грубых подделок, и дальнейшая долгая и довольно успешная самооборона, которая по силам только целой системе, шайка самостоятельных оперов с таким бы не справилась. Даже странно об этом спорить всерьез, ей-Богу – поехали в центр, схватили прохожего, а это Голунов, тьфу.

Но понятно, почему это позорище стало официальной версией. В день задержания пятерых полицейских в «Новой» была убедительная утечка о недельной давности совещании у директора ФСБ Бортникова, который анонсировал подчиненным, что скоро арестуют полицейских, а потом надо будет выяснить, кто пытался дискредитировать московское управление ФСБ, связывая его с делом Голунова.Когда Бортников говорит о попытке дискредитации московского управления ФСБ, он имеет в виду именно это – в обмен на арест пятерых полицейских Голунову предлагается смириться с тем, что чекисты по его делу проходить не будут. Заказное дело по затыканию рта журналисту, пройдя череду компромиссов и разменов, превращается чуть ли не в бытовуху – недотепистые оперативники, видите ли, хотели премию заработать.

Фактически перед нами – второй сезон дела Голунова, когда те же методы, – то есть фальсификации, следственно-судебное жульничество, манипуляции и обман, – используются государственной системой уже не для того, чтобы посадить журналиста, а для того, чтобы обеспечить неприкосновенность заказчикам преступления. Соблазняя Голунова частным отмщением (ну в самом деле – вот за решеткой тот, кто тебя бил, и чего еще тебе надо?), система предлагает ему стать соучастником спасения Медоева и Дорофеева, соучастником того же самого преступления, жертвой которого сам Голунов стал прошлым летом.