Мосгорсуд снизил срок ареста Илье Азару

Мосгорсуд снизил с 15 до 10 суток срок ареста журналисту "Новой газеты" и муниципальному депутату столичного района Хамовники Илье Азару, сообщает телеграм-канал "Апология протеста".

28 мая Тверской районный суд назначил арест на 15 суток журналисту, который вышел в одиночный пикет в поддержку создателя паблика "Омбудсмен полиции" Владимира Воронцова.

Теперь Азар выйдет из спецприёмника 7 июня.