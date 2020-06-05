Мосгорсуд снизил срок ареста Илье Азару

Мосгорсуд снизил с 15 до 10 суток срок ареста журналисту "Новой газеты" и муниципальному депутату столичного района Хамовники Илье Азару, сообщает телеграм-канал "Апология протеста".
28 мая Тверской районный суд назначил арест на 15 суток журналисту, который вышел в одиночный пикет в поддержку создателя паблика "Омбудсмен полиции" Владимира Воронцова.
Теперь Азар выйдет из спецприёмника 7 июня.
- Арест Азара стал поводом для одиночных пикетов, которые несколько дней проходили в Москве у здания ГУ МВД. Десятки их участников, в том числе журналисты и муниципальные депутаты, тоже были задержаны, их обвинили в нарушении так называемого режима самоизоляции и в незаконных публичных мероприятиях.
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