Страны Шенгена не откроют границы до начала июля

Страны Шенгенской зоны, в которую входят большинство государств Европы, продлят запрет на въезд для граждан третьих стран, который истекает 15 июня. Это стало ясным по итогам совещания министров внутренних дел стран-членов ЕС.
Запрет, который распространяется в том числе и на граждан России, был введён в марте в связи с эпидемией коронавирусной инфекции - въезжать в страны Шенгенской зоны могут только иностранцы, обладающие видом на жительство или ПМЖ.
Еврокомиссия выступала за то, чтобы к 15 июня в связи со смягчением карантинных мер открыть границы. Однако большинство стран-членов ЕС заявили, что ещё не готовы к этому.
По всей видимости, к 15 июня не удастся в полной мере открыть границы между странами самой Шенгенской зоны. Многие государства в разгар эпидемии полностью закрыли свои границы, другие ввели существенные ограничения. В заявлении члена Еврокомиссии Ильвы Йоханссон говорится, что большинство стран ЕС - за открытие внутренних границ к концу июня, однако и эта дата под вопросом.
Внешние же границы Шенгенской зоны могут открыться не раньше начала июля.
- Сегодня же правительство Египта обсудило на специальном заседании перспективы возвращения в страну миллионов иностранных туристов. Местным министерствам туризма и авиации президент Абдель Фаттах ас-Сиси поручил создать новую схему приема туристов-иностранцев, однако никакие будущие сроки не назывались даже гипотетически. Одновременно "Египетская федерация туристических ассоциаций" заявила, что с учетом текущей ситуации с уровнем распространения нового коронавируса в стране, границы страны для туристов из-за рубежа могут открыться в сентябре-октябре 2020 года.
- Россия закрыла границы для иностранных граждан, а россияне могут покинуть страну только воздушным путём - при этом российские авиакомпании сейчас практически не выполняют рейсы за рубеж.
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