Страны Шенгена не откроют границы до начала июля

Страны Шенгенской зоны, в которую входят большинство государств Европы, продлят запрет на въезд для граждан третьих стран, который истекает 15 июня. Это стало ясным по итогам совещания министров внутренних дел стран-членов ЕС.

Запрет, который распространяется в том числе и на граждан России, был введён в марте в связи с эпидемией коронавирусной инфекции - въезжать в страны Шенгенской зоны могут только иностранцы, обладающие видом на жительство или ПМЖ.

Еврокомиссия выступала за то, чтобы к 15 июня в связи со смягчением карантинных мер открыть границы. Однако большинство стран-членов ЕС заявили, что ещё не готовы к этому.

По всей видимости, к 15 июня не удастся в полной мере открыть границы между странами самой Шенгенской зоны. Многие государства в разгар эпидемии полностью закрыли свои границы, другие ввели существенные ограничения. В заявлении члена Еврокомиссии Ильвы Йоханссон говорится, что большинство стран ЕС - за открытие внутренних границ к концу июня, однако и эта дата под вопросом.

Внешние же границы Шенгенской зоны могут открыться не раньше начала июля.