В Белоруссии задержан претендент на пост президента

Милиция в Гомеле задержала претендента на пост президента Белоруссии Владимира Непомнящих. Его доставили в центральный отдел внутренних дел Гомеля.

На оппозиционера планируют составить протокол за нарушение порядка проведения массового мероприятия 31 мая. Тогда в Минске и других городах Белоруссии прошли массовые акции в поддержку оппозиционных кандидатов в президенты. Непормнящих стоял на одной из площадей Гомеля в одиночном пикете. Он призывал граждан ставить подписи за выдвижение кандидатами в президенты представителей оппозиции.

Формально на пикетах проходил сбор подписей за выдвижение кандидатами в президенты Светланы Тихановской – жены популярного блогера Сергея Тихановского, которого к сбору подписей не допустили, – а также других оппозиционных кандидатов. Против Тихановского возбуждено уголовное дело по обвинению в насилии к сотрудникам милиции.

Оппозиционные лидеры говорят, что регистрация кандидатов маловероятна, но сбор подписей можно использовать для усиления протестной активности.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко обвинил активистов в стремлении устроить беспорядки и заявил, что в стране не будет никаких "майданов". Белорусский лидер назвал своих оппонентов "ветродуями" и намекнул на их связь с зарубежными странами.