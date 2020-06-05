В Белоруссии задержан претендент на пост президента

Милиция в Гомеле задержала претендента на пост президента Белоруссии Владимира Непомнящих. Его доставили в центральный отдел внутренних дел Гомеля.
На оппозиционера планируют составить протокол за нарушение порядка проведения массового мероприятия 31 мая. Тогда в Минске и других городах Белоруссии прошли массовые акции в поддержку оппозиционных кандидатов в президенты. Непормнящих стоял на одной из площадей Гомеля в одиночном пикете. Он призывал граждан ставить подписи за выдвижение кандидатами в президенты представителей оппозиции.
Формально на пикетах проходил сбор подписей за выдвижение кандидатами в президенты Светланы Тихановской – жены популярного блогера Сергея Тихановского, которого к сбору подписей не допустили, – а также других оппозиционных кандидатов. Против Тихановского возбуждено уголовное дело по обвинению в насилии к сотрудникам милиции.
Оппозиционные лидеры говорят, что регистрация кандидатов маловероятна, но сбор подписей можно использовать для усиления протестной активности.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко обвинил активистов в стремлении устроить беспорядки и заявил, что в стране не будет никаких "майданов". Белорусский лидер назвал своих оппонентов "ветродуями" и намекнул на их связь с зарубежными странами.
- Президентские выборы в Белоруссии назначены на 9 августа. Лукашенко, правящий страной с 1994 года, баллотируется на шестой срок.
- Оппозиция не выдвинула единого кандидата, однако в рамках предвыборной кампании проводит массовые акции протеста в Минске и других городах.
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