Управление федерального министерства культуры по Приволжскому федеральному округу разместило заказ на услуги по утилизации портретов президента России Владимира Путина и зампредседателя Совета безопасности Дмитрия Медведева. На это чиновники готовы потратить не больше 43 тысяч рублей. Об этом пишут "Открытые медиа".

Издание обнаружило на портале государственных закупок запрос на утилизацию офисного оборудования и мебели. Портреты действующего и бывшего президентов указаны в списке среди остальной подлежащей уничтожению обстановки.

В октябре 2019 года тендер на утилизацию офисной техники, включая два портрета Медведева, размещала администрация района Ямало-Ненецкого автономного округа, рассказывала редакция Сибирь.Реалии. Разместивший тендер чиновник вскоре был уволен. В интервью "Ура.ру" он заявил, что произошла "фатальная нелепость".

Источники издания и сайта "ЯмалПро" утверждали, что чиновника подставили коллеги, подложившие ему документ на утилизацию портрета, чтобы тот был уволен.