Потанин: "Ликвидация разлива топлива обойдётся в миллиарды рублей"

Гендиректор компании "Норильский никель" Владимир Потанин заявил, что для ликвидации разлива топлива в Заполярье понадобится не менее 10 миллиардов рублей. Предприниматель утверждает, что на восстановление экологии "ни одного рубля бюджетных средств не уйдёт" и все средства будут выделены компанией. Об этом он заявил во время совещания с президентом России Владимиром Путиным.

Потанин уточнил, что часть средств пойдёт на восстановление популяции северных оленей и выпуск мальков редких рыб. "Сколько нужно, столько и потратим", – завил предприниматель в разговоре с президентом. В ответ Путин заявил, что цена покупки нового резервуара вместо аварийного в разы меньше той суммы, которую придётся потратить на ликвидацию последствий экологической катастрофы.

После этого разговора между Путиным и Потаниным котировки "Норникеля" на лондонской бирже упали на 10%, а состояние предпринимателя сократилось на 1,6 миллиарда долларов, отмечает издание The Bell. Депутат Госдумы от "Единой России" Александр Якубовский попросил Следственный комитет отстранить на время расследования от управления компанией руководство "Норникеля", в том числе и Потанина.

В конце мая после аварии на норильской ТЭЦ произошел разлив топлива. Сначала оно попало на дорогу, а потом в две реки – Далдыкан и Амбарная, у которых сильное течение, и оттуда в озеро Пясино. Площадь загрязнения оценивается в 180 тысяч квадратных метров. В течение как минимум двух дней последствия аварии не устранялись, а её масштабы замалчивались и приуменьшались.

Глава МЧС Евгений Зиничев заявил, что ведомство узнало об аварии с опозданием в два дня. "Норникель", которому принадлежит ТЭЦ, утверждает, что Москва знала об утечке через 25 минут. Следственный комитет возбудил несколько уголовных дел: по статьям о порче земли, о нарушении правил охраны окружающей среды, о загрязнении вод. В качестве подозреваемого задержали Вячеслава Старостина, начальника цеха ТЭЦ-3, где случилась авария.

Экологи говорят о крупнейшей в российской Арктике экологической катастрофе. В Минприроды заявляют, что восстановление экологии, пострадавших от разлива нефтепродуктов земель и водоёмов займет не менее 10 лет. Директор Института экологии ВШЭ Борис Моргунов считает, что с учётом того, что в Арктике природа восстанавливается намного дольше, речь может идти о десятилетиях.