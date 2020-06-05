Собянин пообещал "более радикальное" смягчение карантинных мер

Мэр Москвы Сергей Собянин пообещал "более радикальные" смягчения карантинных ограничений в городе. Об этом он рассказал в эфире телеканала "Россия 24".

Собянин заявил, что "максимум ограничений можно будет снять до начала июля". По словам мэра, в Москве стало меньше случаев коронавируса, пневмонии и смертей. "Санитарные ограничения, ограничения по самосохранению людей, они будут оставаться, мне кажется, не один месяц точно. Но вернуться к нормальной полноценной жизни, включая работу ресторанов, кафе, гостиниц, всего туристического бизнеса, свадеб и так далее, все это надо шаг за шагом возвращать".

При этом, вернуться к прежнему образу жизни граждане, скорее всего, смогут через год, считает Собянин, а "масочный режим" может сохраниться до февраля. Новое обсуждение графика выхода из карантинных мер состоится 8 июля.

Ранее Собянин разрешил открыть непродовольственные магазины и предприятия бытовых услуг, не требующие длительного контакта с посетителями. Москвичам в тестовом режиме разрешат совершать прогулки по графику. Жителям столицы будет разрешено гулять три раза в неделю – две прогулки в рабочие дни и одна в выходные. С 5 до 9 часов утра гулять можно будет без ограничений.

С начала июня также начался перевод больниц на оказание плановой помощи. По словам Собянина, за прошедшие две недели количество госпитализаций и новых случаев коронавируса в столице снизилось на 40%. Мэр заявил, что эта статистика позволяет говорить о дальнейшем смягчении ограничений.