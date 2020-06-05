Ссылки для упрощенного доступа

logo-print logo-print
Все сайты РСЕ/РС
Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф
текст для поиска...
Предыдущий Следующий
Новость часа
Предыдущий Следующий
Сейчас в эфире
Новости

Виктор Орбан за отмену санкций ЕС против Белоруссии

Виктор Орбан и Александр Лукашенко, Минск, 5 июня 2020

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан призвал ЕС отменить санкции против Белоруссии, введённые за нарушения прав человека режимом Лукашенко. Невозможно строить партнёрские отношения, в условиях санкционного режима, заявил венгерский лидер 5 июня в Минске, где провёл переговоры с президентом Белоруссии. Лукашенко назвал Венгрию "ближайшим партнёром Белоруссии в Европейском Союзе".

Орбан заявил журналистам, что, наряду с другими вопросами, обсудил с Лукашенко ситуацию на востоке Украины, где с апреля 2014 года жертвами вооружённого конфликта между сепаратистами и украинской армией стали более 13 тысяч человек. Орбан назвал выполнение Минских соглашений единственной надеждой на урегулирование конфликта. Лукашенко подтвердил готовновность Минска продолжать диалог с НАТО, основанный на взаимном уважении и равноправном партнёрстве.

ЕС в 2011 году ввёл эмбарго на поставку в Белоруссию некоторых видом промышленной продукции, тогда же отказал в визах и заморозил банковские счета четырёх белорусских компаний и 174 физических лиц, включая президента Лукашенко. Это стало ответом европейских стран на жёсткое подавление протестных выступлений в Белоруссии после президентских выборов 2010 года.

В 2016 году ЕС отменил значительную часть этих мер, ссылаясь на улучшение положения в области прав человека в Белоруссии, в частности, на освобождение политических заключённых.

Белорусские власти и Запад в последнее время делают попытки наладить взаимные связи, чтобы уменьшить российское влияние в Белоруссии. Об этом сообщили агентства AFP и BelTA.

ВИДЕО Радио Свобода
О протестной активности в Белоруссии
в связи с предстоящими в августе президентскими выборами:

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG