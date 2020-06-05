Роскомнадзор передумал составлять протокол на телеканал ТВК

Роскомнадзор передумал составлять протокол на красноярский телеканал ТВК за распространение фейковой информации из-за видео с "отрядами Путина". Об этом сообщает телеканал "Дождь".

Ведомство отказалось от претензий после того, как юристы ТВК направили позицию редакции и материалы в защиту телеканала. В Роскомнадзоре решили, что в действиях журналистов нет состава правонарушения и протокол по статье о "распространение недостоверной общественно значимой информации под видом достоверной" составлен не будет.

23 апреля Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры направил уведомление о привлечении должностных лиц красноярского телеканала ТВК по статье о фейках за публикацию видео "Отрядов Путина". На нём несколько пенсионерок обвинили президента США Дональда Трампа в пандемии коронавируса, при этом утверждая, что до России вирус не доберётся. После этого они сожгли изображение коронавируса в ведре.