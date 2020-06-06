Министерство юстиции России посчитало законными ограничения, введённые из-за эпидемии коронавирусной инфекции в стране и, в частности, в Москве, говорится в его сообщении. Проверку поручил провести премьер-министр Михаил Мишустин.

Меры приняты в пределах компетенции органов власти, соразмерны угрозе распространения эпидемии и отвечают конституционным целям, считают в ведомстве. Там заявили, что ограничения были введены для защиты людей, а не вмешательства в их личную жизнь.

В марте регионы начали вводить ряд ограничений для жителей, в частности, обязывать граждан изолироваться в домах, останавливать работу бизнеса и запрещать перемещения между городами и областями. Сейчас ограничения постепенно снимаются.

В конце апреля Мосгорсуд отклонил шесть исков к мэру Москвы Сергею Собянину о незаконности его указов во время эпидемии, в частности, о введении в городе цифровых пропусков. Истцы настаивали, что мэр не имел права запрещать передвижения по городу.