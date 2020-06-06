57 сотрудников полицейского отряда быстрого реагирования в американском Баффало, штат Нью-Йорк, покинули подразделение после отстранения двух их коллег, заподозренных в избиении демонстранта, передаёт канал WGRZ. Фактически со службы ушёл весь активный состав городского спецназа.

Они считают, что их коллеги были отстранены от работы за исполнение приказов, — заявил каналу глава городского профсоюза сотрудников полиции. При этом они остались на службе в полиции, — отмечает канал CNN, ссылающийся на неназванный источник.

Двое служащих спецназа в Баффало были отстранены от работы накануне без сохранения зарплаты. Это произошло после того, как в сеть попало видео, на котором один из полицейских ударил дубинкой, а второй оттолкнул во время акции протеста 75-летнего демонстранта Мартина Гуджино, который упал на асфальт и получил травму.

Пострадавший госпитализирован в тяжёлом состоянии. Видеоролик вызвал шквал возмущения в социальных сетях и обвинения полиции в чрезмерном применении силы к демонстрантам.

Протесты в крупных городах США начались в конце мая после гибели чернокожего жителя Миннесоты Джорджа Флойда в Миннеаполисе. В ряде случаев демонстрации переросли в столкновения с полицией, часть участников грабили магазины и занимались вандализмом.

В последние дни интенсивность акций ослабла, в ряде городов начали ослаблять или отменять комендантский час.