За сутки в России от коронавируса умерло 197 пациентов

В России за минувшие сутки от коронавирусной инфекции умерло 197 пациентов. После небольшого снижения вновь начало увеличиваться количество новых случаев заражения - 8855 новых заболевших выявлено за прошедший день. 8807 больных были выписаны из медицинских учреждений.

Больше всего новых случаев COVID-19 зафиксировано в Москве - 1992 заболевших за сутки, Подмосковье - 758 заболевших и Санкт-Петербурге - 347 заболевших. Всего в России с начала распространения инфекции коронавирусом заболели 458 689 человек. Умерли по официальной статистике 5725 пациентов. 221 388 человек выздоровели.

Число новых выявляемых случаев колеблется в последние дни в пределах 8-9 тысяч.

Накануне мэр Москвы Сергей Собянин пообещал "более радикальные" смягчения карантинных ограничений в городе. При этом по его словам, вернуться к прежнему образу жизни граждане, скорее всего, смогут через год, а "масочный режим" может сохраниться до февраля.

Ранее Собянин разрешил открыть непродовольственные магазины и предприятия бытовых услуг, не требующие длительного контакта с посетителями. Москвичам в тестовом режиме разрешили совершать прогулки по графику.