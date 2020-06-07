Times рассказала о переезде Сергея и Юлии Скрипаль в Новую Зеландию

Бывший полковник российской военной разведки ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия переехали из Великобритании в Новую Зеландию, — сообщает газета Sunday Times со ссылкой на высокопоставленные правительственные источники.

По информации издания, Скрипали получили новые личности и поддержку, чтобы освоиться на новом месте.

Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены в марте 2018 года в английском Солсбери. Лондон заявил, что их отравили разработанном в Советском Союзе нервно-паралитическим веществом "Новичок". Атака стала первым известным случаем использование химического вещества боевого класса на территории Европы со Второй мировой войны.

По версии следствия, покушение могли совершить сотрудники ГРУ. Скрипаль, бывший начальником отдела кадров спецслужбы, по разным данным, раскрыл британской контрразведке от 12 до 300 российских агентов.

Россия причастность к нападению отрицает.