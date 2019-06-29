Действиями сотрудников ГРУ, совершивших, по версии следствия, покушение на своего бывшего коллегу Сергея Скрипаля, мог руководить генерал-майор службы. Об этом рассказывает британская телерадиокомпания "Би-би-си", сумевшая выяснить подробности о третьем подозреваемом в деле о покушении на бывшего начальника отдела кадров российской военной разведки.

Каналу удалось установить, что генерал-майор ГРУ Денис Сергеев являлся руководителем оперативной группы, вероятно, совершившей покушение на Скрипаля. Из Лондона он поддерживал связь с вышестоящими офицерами в Москве. Детали визита Сергеева в Великобританию журналисты изучили, получив доступ к биллингам телефонных переговоров россиянина.

Среди прочего, журналисты и расследовательская группы Bellingcat обнаружили звонок Сергеева на телефонный номер, который, по мнению источников Би-би-си, мог принадлежать его связному в ГРУ. Обычный телефонный номер принадлежал аппарату, который никогда не связывался ни с одной из вышек мобильной связи и не имел IMEI, уникального номера для идентификации мобильных телефонов. Кроме того, вопреки российскому законодательству, этот номер в течение нескольких лет не имел владельца, отмечается в расследовании.

Личность Сергеева в феврале установила группа Bellingcat. Ей удалось выяснить, что Сергеев родился в городе Ушарал на территории современного Казахстана, учился в Военно-дипломатической академии, и въезжал на территорию Великобритании по паспорту, лишь на несколько цифр отличающемуся от документов предполагаемых офицеров ГРУ Александра Мишкина и Анатолия Чепиги. "Би-би-си" попросила прокомментировать тему жену Сергеева, но она не ответила на вопросы.