Росгвардейцы оскорбили чернокожего в Москве. В ведомстве это отрицают

Официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин отверг появившуюся информацию о том, что сотрудники ведомства оскорбляли по расовому признаку чернокожего, которого они задержали за нарушение пропускного режима в Москве. Грибакин сослался на самих сотрудников, которые сказали ему, что вели себя корректно и обращались к задержанному на "вы".

Ранее в интернете было опубликовано видео, на котором сотрудники Росгвардии задерживают чернокожего молодого человека за нарушение пропускного режима, введённого мэрией Москвы в связи с пандемией коронавируса. Очевидцы, снимавшие инцидент на камеру мобильного телефона, утверждают, что росгвардейцы обозвали чернокожего "обезьяной" и пообещали сломать ему нос. То же самое утверждает и задержанный.

Самих расистских высказываний со стороны росгвардейцев на записи не слышно – возможно, из-за её низкого качества. На кадрах лишь видно, что сотрудники в форме ведут себя бесцеремонно – в частности, один из них на просьбу объяснить, почему задерживают человека, грубо отвечает: "По кочану!". Также на записи задерживаемый несколько раз повторяет, что не собирается оказывать сопротивления и убегать, но возмущается тем, что в его адрес допустили расистские высказывания.

В Росгвардии утверждают, что у задержанного при себе не было документов, удостоверяющих личность, и что он отказался добровольно проследовать в отделение полиции. Сообщается, что в результате на него был составлен административный протокол. Ни имени задержанного, ни его национальной принадлежности, в ведомстве не уточняют.