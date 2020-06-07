Но вы держитесь. Крымским врачам не платят за работу с коронавирусом

В аннексированном Россией Крыму многие сотрудники медучреждений не получили положенных денег за контакт с больными коронавирусом. Они записали несколько видеообращений, проблемой занялись прокуратура и Следственный комитет, но даже после этого обещанные деньги выплатили не в полном объеме.

В середине мая сотрудники сразу нескольких крымских медучреждений пожаловались на то, что они так и не увидели ни федеральных выплат, ни дополнительных региональных надбавок, обещанных за работу с пациентами, заболевшими COVID-19. 8 мая об этом заявили работники Керченской станции скорой помощи. По их словам, за апрель полностью рассчитались только с одним человеком из 324, еще "до 15 человек" получили деньги частично. Начисления произвели исходя из фактически отработанного времени, то есть размер доплаты составил всего лишь по 300–400 рублей.

15 мая почин коллег поддержали сотрудники скорой помощи Евпатории. Они пожаловались на отсутствие средств индивидуальной защиты и на задержки с выплатой надбавок. По словам работников евпаторийской скорой, на протяжении полутора месяцев они выезжали на вызовы к больным с признаками коронавируса "в обычных одноразовых медицинских масках, которые даже выдавались в ограниченном количестве".

Еще через несколько дней об отсутствии выплат сообщили сотрудники станции скорой помощи из столицы Крыма. Симферопольцы попросили президента и премьер-министра РФ пересмотреть условия оплаты труда, чтобы обещанные доплаты смогли получить не только те, кто непосредственно контактировал с больными коронавирусом, но и все, кто в период эпидемии ездит по вызовам. "Мы все работаем в группе риска, на первой линии. Больные не сами пришли в инфекцию. Мы все выезжаем на подозрения коронавируса. Мы не знаем, был ли у больного подтвержден COVID-19 или нет, и никто нам не скажет правду. У нас у всех есть дома дети и пожилые родственники, и мы боимся привезти инфекцию домой. Не надо нас разделять – одному дать, а остальным нет", – заявили медработники.

Наконец, к протестным выступлениям присоединился персонал евпаторийского обсерватора, открытого на базе санатория "Здравница". Его сотрудники, не дождавшись помощи от местных властей, пошли на проверенный шаг: записали видеообращение к президенту. В ролике сотрудницы учреждения, одетые в защитные костюмы, рассказали о невыносимых условиях труда и посетовали на то, что им дополнительные выплаты по закону не положены, хотя за полтора месяца в обсерваторе подтвердилось три случая коронавируса.

"Федеральные выплаты нам не платят потому, что, как пояснил нам министр здравоохранения Игорь Чемоданов, мы не являемся медицинским учреждением. Как обсерватор может не являться медицинским учреждением, если на работу сюда берут квалифицированных врачей, квалифицированных медсестер, санитарок с лицензией? Мы работаем с ковидными больными", – рассказала сотрудница учреждения Светлана Анисимова. Она попросила главу государства включить работников обсерваторов в списки на выплату надбавок.

Хватало у крымских медиков и других проблем. Так, по словам представителя независимого профсоюза медработников Дмитрия Букарева, сотрудникам скорой помощи вместо бахил приходилось надевать на ноги пакеты для отходов. "Сотрудники выезжали на ОРВИ, внегоспитальные пневмонии в обычных одноразовых масках – без противочумных костюмов, без защитных очков, бахил и даже, на худой конец, костюмов "каспер", которые [используются] для малярных работ", – написал представитель профсоюза.

Сначала крымские власти попытались переложить ответственность на самих медработников. Так, глава аннексированного Россией Крыма Сергей Аксенов обвинил врачей в желании "попиариться" и "хайпануть", а активистов и муниципальных депутатов, которые решили им помочь, назвал "жуликами", "провокаторами" и "шантажистами". Однако впоследствии чиновники признали проблемы. Шум в прессе поутих, но оказалось, что проблемы, о которых говорили медики в своих обращениях, так и не были решены. Никаких поправок к правилам начисления выплат власти не приняли, поэтому бригады скорой помощи, ездившие по "обычным" вызовам, так и остались ни с чем.

"В Крыму создано всего 10 специализированных бригад СМП, которые, естественно, не в состоянии оказать помощь тому количеству больных с симптомами ОРВИ и внегоспитальной пневмонией, которое имеется на сегодняшний день. Любая бригада СМП так или иначе сталкивается с данной категорией больных. Учитывая практически нулевой уровень тестирования медицинских работников и населения на коронавирус, невозможно утверждать, что сотрудники не имели контакт с больным коронавирусом", – рассказал Дмитрий Букарев.

"Группу риска так и не расширили. То есть контактирующих с больными пневмонией, которых чиновники обещали внести в группу риска, надбавок не получили. И выездной персонал, который работал с повышенной нагрузкой, тоже денег не дождался…" – рассказала глава профсоюза Керченской станции скорой помощи Оксана Поросюк.

Полностью добиться своего не сумели и сотрудники евпаторийского обсерватора. Надбавки за май им выплатили (правда, не из федеральной казны, а из республиканской), а вот апрельскую компенсацию чиновники "заиграли". В результате автор видеообращения к президенту страны Светлана Анисимова и несколько ее коллег с 1 июня уволились. В беседе с Радио Свобода санитарка рассказала, что для нее добиться полного расчета – дело принципа.

"Федеральные законы, которые приняло правительство Российской Федерации, вообще упустили из вида тех, кто работает в обсерваторах. Ни в одном постановлении об этом не говорится. По определению Роспотребнадзора обсерватор не является медицинским учреждением, а во всех постановлениях говорится "для медицинских учреждений". Когда мы начали разъяснять этот вопрос, пошли отписки из Москвы на Крым: объясняйте, разъясняйте. Аксенов пошел нам навстречу и из региональных выплат заплатил нам за контакт с коронавирусными больными. Из этих выплат вычли подоходный налог, так как это региональные деньги, как нам объяснили", – рассказывает Светлана Анисимова.

Надбавки за май сотрудникам обсерватора выплатили полностью, а за апрель – лишь частично, поскольку учреждение открылось только 22-го числа. Но до конца месяца в обсерваторе был выявлен пациент с COVID-19. "Как сказал президент, есть факт контакта – значит, платите. Правильно я понимаю? Нам же оплатили из расчета восьми дней", – отметила бывшая работница учреждения. Ей, как санитарке, перевели зарплату в "3 тысячи с копейками", а после выплатили еще столько же за контакт с больным вместо обещанного полного месячного оклада в 12 тысяч рублей. По тому же принципу рассчитались с врачами и медсестрами. По мнению Анисимовой, нужно решать проблему с обсерваторами: "Для выплат нужны основания, а если нет оснований – никто ничего не выплатит. Поэтому должно быть внесено изменение на федеральном уровне".

Причины своего увольнения из обсерватора автор обращения объяснила так: "Это вообще не мой удел. У меня, извините, высшее образование. Я пошла, потому что некому было [работать в обсерваторе]. Я инвалидом третьей группы являюсь, три года не работала. Мне сказали: "Поработай 14 дней", а я там зависла почти на два месяца". Вместе с ней ушли несколько санитарок и две медсестры, которые, как и она, устраивались в обсерватор временно. Анисимова также добавила, что после публикации видеообращения ее вызывали в Следственный комитет для дачи объяснений, но "никакого давления не было – они хотели разобраться".

В отличие от Светланы Анисимовой, юристы придерживаются мнения, что основной причиной проблем с выплатами федеральных и региональных надбавок являются действия главного врача конкретного медучреждения.

"После обращения медицинских работников с жалобами в прокуратуру либо на специально организованную горячую линию о неполучении стимулирующих выплат, деньги им чаще всего выплачиваются. Складывается ощущение, что в большей степени задержка выплат происходит на уровне главврача. Ведь именно он определяет перечень должностей и подразделений, работа в которых дает право на получение стимулирующих выплат. Он, как должностное лицо, в данной ситуации не может ошибиться в трактовке нормативных документов, и обязан заплатить тем, кому выплаты положены. При обращении к нам медиков мы не видим серьезных препятствий во взыскании денег в судебном порядке, но проблема заключается в том, что врачи боятся выносить сор из избы. Боятся отстаивать свои права из-за угрозы увольнения либо иных проблем на рабочем месте, – говорит адвокат бюро CTL Надежда Петриди. – Другой причиной задержек с выплатами может быть несовершенство законодательных актов, которые издавались на скорую руку. "Проблема получения компенсации не в искажениях нормативных документов, а в том, что они недоработаны. Очевидно, что они принимались в спешке, многие нюансы в них не учтены. Например, компенсационная выплата медицинскому работнику положена в случае, если его заболевание было подтверждено лабораторными методами исследований. А что делать тем, у кого тесты отрицательные, хотя по всем остальным признакам и симптомам нет сомнения, что медработник перенес коронавирусную инфекцию? В таком случае ему отказывают в выплате. И на этом все заканчивается".