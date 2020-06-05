Крымские отказники. Россия принуждает украинцев служить в армии

Уже около ста молодых людей, по данным правозащитников, осуждены в аннексированном Россией Крыму за отказ проходить срочную службу в армии. У некоторых из них есть паспорта граждан Украины, однако российские власти отказываются признать их право не служить в армии иностранного государства. "Отказники" не могут заявить открыто в суде, что не признают присоединение Крыма к России, так как в этом случае им грозит гораздо более суровое обвинение – в подрыве территориальной целостности Российской Федерации. Российские власти не выполняют больше данного в 2014 году обещания, что крымские срочники будут проходить службу на территории Крымского полуострова.

В рамках весеннего призыва, формально начавшегося еще 1 апреля, из-за пандемии коронавируса отправка новобранцев в войска в Крыму, как и в российских регионах, началась 20 мая – позже, чем обычно. Согласно заявлению Министерства обороны России, в Крыму и в Севастополе планируется набрать на военную службу в общей сложности 3300 человек. При этом в статье 51 Женевской конвенции говорится: "Оккупирующая держава не сможет принуждать покровительствуемых лиц служить в ее вооруженных или вспомогательных силах. Всякое давление или пропаганда в пользу добровольного поступления в армию воспрещается".

Число дел против крымских отказников постоянно растет



Как отмечает сайт Крым.Реалии, о нарушении Россией международного права 21 мая заявил постоянный представитель США в ОБСЕ Джеймс Гилмор:

"Принудительное привлечение лиц, защищенных Четвертой Женевской конвенцией, к службе в вооруженных силах враждебного государства – это грубое нарушение Женевской конвенции и обязательств, которые Российская Федерация взяла на себя, подписав Женевскую конвенцию… Организация Human Rights Watch в 2019 году рассмотрела документы о судебных производствах в оккупированном Крыму и обнаружила 71 уголовное дело об уклонении от призыва на военную службу и 63 обвинительных приговора в период между 2017 и 2019 годом. Крымская правозащитная группа зафиксировала восемь таких дел только в феврале 2020 года. Фактическое количество уголовных дел, вероятно, значительно больше".

На вопросы Радио Свобода отвечает председатель Крымской правозащитной группы Ольга Скрипник.

– Крым был аннексирован в 2014 году. С какого года российские власти пытаются призывать юношей из Крыма на срочную военную службу?

– Первый год, 2014-й, был так называемым переходным по нормативным документам Российской Федерации. Поэтому реальный призыв начался с 2015 года. Важно, что каждый год число призванных граждан Украины из Крыма растет. Сначала в 2015 году Российская Федерация заявила о том, что люди, призванные в Крыму, будут оставаться для прохождения службы только в Крыму. Однако после 2017 года эта практика изменилась, и помимо того, что призыв продолжается, граждан Украины, срочников, в данном случае речь именно о них, высылают с территории Крыма на территорию Российской Федерации, в воинские части, которые находятся за пределами полуострова. То обещание, которое давалось крымчанам в 2014 году, оно нарушено. И сейчас крымчане, часть из них, служат также в Российской Федерации. Наша организация мониторит ситуацию именно со срочной службой, это не касается контрактников.

– Сколько крымчан уже оказалось в российских войсках?

– За период оккупации, без весеннего призыва этого года, уже более 22 тысяч крымчан были призваны на срочную службу. Сейчас Российская Федерация планирует призвать только за весенний призыв более 3 тысяч человек, и соответственно, будет еще осенняя кампания. И вот только недавно было проанонсировано, что 600 новых призывников только из Севастополя будут отправляться с призывных пунктов. Это в условиях пандемии COVID-19. И здесь очень важный момент, что, несмотря на пандемию и карантин в Крыму, призывная кампания не была отменена. Единственное, что была отсрочка и временно не работали медицинские комиссии. Но с мая медицинские комиссии и военкоматы возобновили свою работу, призыв продолжился, и уже есть первые отправки призывников. Продолжается и уголовное преследование крымчан за отказ от службы в армии по уголовной статье российского кодекса.

– И сколько сейчас таких дел на рассмотрении?

– На сегодняшний день наша организация "Крымская правозащитная группа" смогла задокументировать 105 уголовных дел за уклонение от службы в Вооруженных силах России. По 96 из них уже вынесены приговоры, в основном это штрафы. Но даже если штраф или другое наказание было назначено, человек после этого все равно обязан идти на срочную службу. И из этих 105 дел, которые я назвала, 9 остаются еще на стадии рассмотрения. Ежемесячно мы фиксируем новые дела, поэтому, конечно, эта цифра будет постоянно увеличиваться.

– А есть ли случаи, когда призывники стараются уехать на материковую Украину, чтобы избежать призыва?

Россия игнорирует международные нормы, игнорирует украинские паспорта призывников



– Да, такие случаи однозначно есть. Здесь проблема в том, что крайне сложно вести какую-то официальную статистику. Украина, как государство, такую статистику не вела – ни Министерство обороны, ни другие органы. В целом ведется статистика просто внутренне перемещенных лиц, крымчан, которые выехали из Крыма. Но опять же нужно понимать, что некоторые уезжают по экономическим причинам, а некоторые, например, чтобы избежать службы в армии. Поскольку я бывший преподаватель университета в Ялте, я общаюсь с молодежью, со студентами. И поэтому знаю, что действительно есть молодые люди в возрасте 17–18 лет, особенно часто мы фиксировали это в 2014–15 годах, выезжали из Крыма. И одной из основных причин переезда было именно то, чтобы не попасть в Вооруженные силы Российской Федерации.

Еще важный тут момент я бы отметила, что есть молодые люди, которые опять же не поддержали оккупацию и выехали из Крыма, но сейчас они боятся въехать в Крым, потому что у них крымская прописка в паспорте и они еще призывного возраста. Они боятся, что могут попасть под призывную кампанию, и поэтому отказывают себе, например, в посещении своих родственников, семьи, близких в Крыму. И не приезжают в Крым, потому что действительно угроза того, что их призовут или привлекут к ответственности, довольно для них велика.

– А те, кто живут в Крыму, отказываются служить и в результате оказываются на скамье подсудимых, чем они обычно мотивируют свой отказ? Тем, что они – граждане Украины или, может быть, просто не хотят служить?

– Причины, в принципе, разные, но опять же здесь нужно понимать, что, когда разбор дела, рассмотрение дела идет в так называемых крымских судах, то понятно, что люди, даже если они имеют проукраинскую позицию, считают Крым оккупированной территорий, вслух они боятся это говорить. Потому что тогда будет еще одна уголовная статья, например, 280.1, это отдельная статья, если человек будет говорить "Крым – Украина", это уголовное преследование и лишение свободы сроком до пяти лет. Конечно, люди понимают эту опасность, и даже если их реальный мотив связан с тем, что они не согласны с оккупацией, то мало кто из них скажет это вслух. И мало кто из них будет ссылаться на нормы международного гуманитарного права, например, на Женевскую конвенцию или на резолюцию ООН. Потому что опять же все эти документы говорят о том, что Крым оккупирован. Поэтому часто люди называют другие причины – это могут быть религиозные убеждения, которые, например, не позволяют им служить; это могут быть причины семейного характера – маленькие дети и пожилые родители, за которыми нужен уход. И часто просто люди не имеют желания служить в армии, пытаются избежать призыва, и конкретно они не мотивируют, с чем это связано. И все эти рассмотрения довольно беглые и довольно формального характера, поэтому я бы не сказала, что можно по этим уголовным делам, которые рассматриваются в суде, определить реальные причины, мотивы того, почему люди не хотят служить в российской армии.

– Известно, что в последние годы довольно много крымчан ездит на материковую Украину и получают там украинские паспорта. Особенно с тех пор, как был введен безвизовый режим со странами Европейского союза. Наличие украинского паспорта, паспорта гражданина Украины может защитить крымчанина от срочной службы в Вооруженных силах России?

– Конечно, согласно украинскому законодательству и международному законодательству, этот паспорт должен защищать граждан Украины от призыва, потому что они граждане Украины и у них обязанность есть служить только в войсках Украины. Так должно быть. Но, увы, Россия игнорирует уже не в первый раз международные нормы, и она игнорирует этот паспорт. Российская Федерация автоматически в нарушение международных договоренностей все равно признает крымчан своими гражданами, поэтому призывает их в свою армию. Хотя это незаконно, что, в принципе, подтверждено уже и выводами офиса прокурора Международного уголовного суда. Тем не менее, практика эта продолжается. Поэтому, да, вы верно говорите, что это основание не забирать людей в армию. Но, к сожалению, на территории Крыма это не работает и этот паспорт просто не рассматривается, если идет рассмотрение именно призыва в армию.

Лучше всего работают санкции, которые приводят к конкретным финансовым потерям России



– А кто помогает отказникам отстаивать свои интересы в суде? Может ли как-то помочь украинское правительство?

– Я не могу сказать, что есть какая-то системная работа, какая-то конкретная одна или несколько организаций, которые именно в этом направлении работают. Люди обращаются за консультациями и к российским организациям, и к украинским. В частности, к нам неоднократно обращались люди за консультацией, спрашивали, как им действовать в этой ситуации. Или люди самостоятельно себя защищают. Что касается украинской стороны, то для Украины это более комплексная проблема – не только призыв, а вообще в целом проблема милитаризации украинского населения в Крыму. На сегодняшний день у Украины, в принципе, нет какого-то комплексного плана, как противодействовать этой милитаризации. Но из того, что делает Украина, чтобы пробовать как-то предотвратить это, конечно, это обращение в международные организации, в том числе в Международный уголовный суд. И в 2018 году наша организация совместно с другими коллегами-правозащитниками и прокуратурой Автономной республики Крым, которая в Киеве сейчас работает, подали информацию в Международный уголовный суд именно о незаконном призыве граждан Украины в российскую армию. И офис прокурора Международного уголовного суда уже делал заявление в своем ежегодном отчете о том, что это является нарушением. И в резолюциях ООН, в принципе, есть пункт о том, что Россия обязана прекратить этот призыв.

Но опять же, на мой взгляд, сейчас недостаточно инструментов для привлечения к ответственности или какого-то реального механизма давления на Российскую Федерацию. То есть заявление о том, что это незаконно, есть, и есть резолюция, но чтобы заставить Россию остановить этот призыв, должны быть какие-то конкретные механизмы. Лучше всего работают экономические санкции, которые приводят к конкретным финансовым потерям Российской Федерации. Поэтому позиция нашей организации в том, что пакет санкций, который есть, должен быть расширен. В том числе дополнен именно санкциями в связи с непрекращающимся призывом в российскую армию. И это должны быть жесткие санкции, которые должны касаться и финансовых вопросов, и определенных программ сотрудничества с Российской Федерацией в военных вопросах, в технических, в научных. Программы должны быть заблокированы, заморожены, пока Российская Федерация не прекратит призыв на территории Крыма. То есть этими механизмами нужно заниматься в первую очередь, чтобы действительно остановить призыв в Крыму.

По словам юриста организации Global Rights Compliance Анны Никитенко, которые приводит Крым.Реалии, Международный уголовный суд ведет предварительное изучение ситуации на полуострове, и в каждом отчете прокурора этого суда упоминается принудительный призыв крымчан в российскую армию.