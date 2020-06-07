Модель Саша Траутвейн выступил против поправок Путина в Конституцию

Популярная российская модель Саша Траутвейн, не замеченный ранее в использовании соцсетей для высказывания своих политических предпочтений, опубликовал 7 июня в Инстаграме призыв не голосовать за путинские поправки в Конституцию.

"Никогда здесь не высказывал своё мнение относительно обстановки в стране. Это не та тема, на которую я готов был говорить с широкой аудиторией. Но то, что произойдёт с Россией в случае принятия поправок в конституцию, меня не может и не должно устраивать".

Траутвейн пишет, что ему было 2 года когда Путин занял президентский пост. "И вот спустя 20 лет он всё ещё тут", пишет автор поста в Инстаграме, где у молодой знаменитости более 700 тысяч подписчиков.

"Они считают нас настолько тупыми и отстранёнными от всего цивилизованного мира, что в качестве спасительной меры предлагают закрепить в законе кому и с кем заводить семью и воспитывать детей".

Свою запись Саша Траутвейн завершает словами: "Я не считаю себя голосом молодёжи, пусть каждый решает сам, в каких условиях и с какими правами он будет жить завтра" и добавляет: #нетпоправкам.

Пару лет назад британский журнал Dazed & Confused объявил результаты голосования по рейтингу "100 людей, которые творят историю прямо сейчас" - третью позицию в рейтинге занял тогда 19-летний Александр Траутвейн из Петербурга, лицо Moncler, герой итальянского Vogue и один из самых стильных персонажей планеты по версии американского Esquire, сообщил популярный петербургский сайт Sobaka.Ru. По сведениям этого издания, Саша Траутвейн обогнал в списке рэпера Томми Кэша, актрису Сторм Рид и виртуальную модель Lil Miquela, уступив лишь звезде сериала "Очень странные дела" Сэди Синк и первому открытому гомосексуалу на корейской сцене Holland.