На сайте голосования по Конституции не упомянули обнуление сроков

В первоначальной версии сайта для электронного голосования по внесению изменений в Конституцию (2020og.ru) не была упомянута поправка об обнулении президентских сроков, которая позволит Владимиру Путину вновь участвовать в выборах. Внимание на это обратили "Ведомости" и "Медиазона".

На сайте поправки в Конституцию, вынесенные на голосование, разбиты на 15 блоков, в которых подробно объясняется, чем новый текст Конституции отличатся от старого. В седьмом блоке рассказывается о "новых требованиях к людям, занимающим самые ответственные должности в стране" — в том числе и к президенту. Изменения к 81 статье Конституции, обнуляющие сроки Владимира Путина, в этом блоке не упоминались. Не было их и в других блоках.

Воскресенье вечером в текст на сайте 2020og.ru , в седьмой пункт была добавлена фраза: "Уточняется также ограничение на количество сроков на посту президента Российской Федерации – оно применяется к действующему президенту без учета числа сроков, которые он занимает на момент принятия поправок".

Комментариев создателей сайта на момент публикации материала не было, пишут "Ведомости".