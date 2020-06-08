На сайте голосования по Конституции не упомянули обнуление сроков

В первоначальной версии сайта для электронного голосования по внесению изменений в Конституцию (2020og.ru) не была упомянута поправка об обнулении президентских сроков, которая позволит Владимиру Путину вновь участвовать в выборах. Внимание на это обратили "Ведомости" и "Медиазона".
На сайте поправки в Конституцию, вынесенные на голосование, разбиты на 15 блоков, в которых подробно объясняется, чем новый текст Конституции отличатся от старого. В седьмом блоке рассказывается о "новых требованиях к людям, занимающим самые ответственные должности в стране" — в том числе и к президенту. Изменения к 81 статье Конституции, обнуляющие сроки Владимира Путина, в этом блоке не упоминались. Не было их и в других блоках.
Воскресенье вечером в текст на сайте 2020og.ru , в седьмой пункт была добавлена фраза: "Уточняется также ограничение на количество сроков на посту президента Российской Федерации – оно применяется к действующему президенту без учета числа сроков, которые он занимает на момент принятия поправок".
Комментариев создателей сайта на момент публикации материала не было, пишут "Ведомости".
- Действующая Конституция не разрешает Путину остаться на своём посту после 2024 года. Поправку, позволяющую Владимиру Путину избраться на пятый и шестой президентские сроки без учета четырех предыдущих, внесла 10 марта, перед вторым чтением в Госдуме депутат Валентина Терешкова. Путин в тот же день поддержал её предложение. Конституционный суд позже признал эту поправку законной.
- Голосование по поправкам в Конституцию должно было пройти 22 апреля. Однако его перенесли из-за пандемии коронавируса. Новой датой назначено 1 июля. Россиянам предложат ответить на один вопрос: "Вы одобряете изменения в Конституцию Российской Федерации?". Проголосовать только за некоторые поправки нельзя — они идут пакетом.
- Принять участие в электронном голосовании смогут жители двух российских регионов — Москвы и Нижегородской области, которые ранее выбрала Центральная избирательная комиссия. Дистанционное голосование будет проходить шесть дней с 25 по 30 июня.
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