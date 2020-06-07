Трамп приказал вывести из Вашингтона 5 тысяч служащих Нацгвардии

Президент США Дональд Трамп приказал в воскресенье 7 июня начать вывод из Вашингтона 5 тысяч служащих Национальной гвардии. Несколько дней назад эти силы были направлены в Вашингтон для подавления протестов в связи со смертью афроамериканца в Миннеаполисе при задержании полицией. Президент объяснил свое решение тем, что столица страны находится "под идеальным контролем", сообщает "Голос Америки".

Несмотря на вывод Национальной гвардии, некоторые бывшие военные руководители США продолжают выражать несогласие с заявлением Трампа, сделанным неделю назад, о необходимости прибытия в Вашингтон 10 тысяч солдат для помощи вашингтонской полиции при массовых акциях протеста. В конечном итоге, 1600 военнослужащих 82-й воздушно-десантной дивизии были переброшены в Вашингтон, однако им не пришлось участвовать в разгоне протестующих, отмечается в публикации "Голоса Америки".

Министр обороны Марк Эспер не согласился с Трампом, заявив, что действующие военнослужащие должны использоваться для подавления волнений на территории США только в качестве крайней меры. С главой Пентагона согласился генеральный прокурор Уильям Барр.

Бывший адмирал Майк Маллен, ранее возглавлявший Объединенный комитет начальников штабов, выступил против применения армии для сдерживания демонстраций в США, как хотел Трамп. По словам Маллена, американские вооруженные силы могут утратить связь с общественностью, если войска будут использованы против демонстрантов.