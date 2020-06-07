Греция ослабила карантинные меры в ожидании туристов

Греция с воскресенья ослабила карантинные меры, введённые в связи с эпидемией коронавируса. С 15 июня на отдых в Грецию без обязательного карантина смогут приехать граждане 29 стран, этот список был обнародован в мае.

Россия не вошла в число стран, чьи граждане могут свободно приехать на отдых. Но россияне могут посетить Грецию при условии, что первую неделю проживут в одной из гостиниц, определённых правительством. В случае негативного теста на коронавирус, им будет разрешено продолжить отдых на побережье.



Греция – одна из стран Европейского союза, наименьшим образом пострадавшая от пандемии. Заразились коронавирусом почти три тысчи человек, а за последние сутки - всего 17 случаев.