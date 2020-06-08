Правительство России рассматривает возможность ограничить зарплаты руководства госкомпаний и госкорпораций. Об этом пишет "Коммерсант" со ссылкой на источники. Потолок вознаграждения топ-менеджеров могут установить на уровне трех минимальных заработков премьер-министра — то есть, не более 30 миллионов рублей в год на человека. Исключения возможны только по решению президента.

Правительство намерено унифицировать уровень зарплат топ-менеджеров госкомпаний, привязав его к показателям эффективности (KPI). Например, для глав коммерческих госкомпаний и компаний, где Россия не является единственным акционером, в списке KPI будет динамика выручки, чистой прибыли и рыночной стоимости компании. Один из собеседников издания говорит, что инициатива обсуждается в правительстве с марта в аппарате первого вице-премьера Андрея Белоусова. Другой источник уточняет, что речь идет о специальной рабочей группе под руководством главы аппарата правительства Дмитрия Григоренко.

В госкомпаниях, которые может затронуть новая инициатива, слышали о ней, но не получали никаких документов, сказали собеседники газеты. Один из них отметил, что "госкомпании и госкорпорации являются коммерческими структурами, где для достижения высоких показателей неправильным будет регулировать заработную плату".