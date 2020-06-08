Правительство России рассматривает возможность ограничить зарплаты руководства госкомпаний и госкорпораций. Об этом пишет "Коммерсант" со ссылкой на источники. Потолок вознаграждения топ-менеджеров могут установить на уровне трех минимальных заработков премьер-министра — то есть, не более 30 миллионов рублей в год на человека. Исключения возможны только по решению президента.
Правительство намерено унифицировать уровень зарплат топ-менеджеров госкомпаний, привязав его к показателям эффективности (KPI). Например, для глав коммерческих госкомпаний и компаний, где Россия не является единственным акционером, в списке KPI будет динамика выручки, чистой прибыли и рыночной стоимости компании. Один из собеседников издания говорит, что инициатива обсуждается в правительстве с марта в аппарате первого вице-премьера Андрея Белоусова. Другой источник уточняет, что речь идет о специальной рабочей группе под руководством главы аппарата правительства Дмитрия Григоренко.
В госкомпаниях, которые может затронуть новая инициатива, слышали о ней, но не получали никаких документов, сказали собеседники газеты. Один из них отметил, что "госкомпании и госкорпорации являются коммерческими структурами, где для достижения высоких показателей неправильным будет регулировать заработную плату".
- Правительство России контролирует или владеет крупными долями более чем в 40 компаниях. В основном они указывают в отчетности общий размер выплат руководителям, но по этим данным можно предположить, что вознаграждения превышают 30 миллионов рублей в год. Например, "Роснефть" в 2019 году потратила на выплаты правлению 3,57 миллиарда рублей, "Газпром" — 1,5 миллиарда рублей.
- В марте 2020 года президент России Владимир Путин говорил, что его "коробят" высокие зарплаты топ-менеджеров госкомпаний. По словам Путина, в самих компаниях объясняли, что нанимают на работу высокооплачиваемых иностранных специалистов и соблюдают разницу между уровнем доходов начальников и подчиненных.
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