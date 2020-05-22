Игоря Сечина переназначили руководителем "Роснефти"

Совет директоров "Роснефти" переназначил Игоря Сечина на пост главного исполнительного директора на пять лет.

Сечин возглавил компанию с мая 2012 года. До этого на протяжении нескольких лет был председателем совета директоров. Срок первого контракта составлял три года и закачивался в 2015 году. Затем соглашение с Сечиным продлили ещё на пять лет, до 2020 года.

Сечин – считается человеком из самого ближайшего окружения российского президента. В 1998 году он работал в аппарате Владимира Путина. После избрания Путина на пост главы государства в 2000 году Сечин возглавил администрацию президента. С 2008 по 2012 год, когда Путин был председателем правительства, Сечин был вице-премьером.

Предприятие "Роснефть" образовано в 1993 году. Контрольный пакет акций принадлежит государственному акционерному обществу "Роснефтеназ".

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