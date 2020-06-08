Герхард Шрёдер переизбран главой совета директоров "Роснефти"

Бывший канцлер Германии Герхард Шрёдер снова избран председателем совета директоров "Роснефти". Об этом сообщается на сайте российской государственной нефтяной компания.

Шрёдер является председателем совета директоров «Роснефти» с 2017 года. Канцлер Германии Ангела Меркель тогда выступила с критикой решения о назначении Шрёдера председателем совета директоров российской компании. Она, в частности, напомнила, что "Роснефть" входит в санкционный список Евросоюза.

Сам Шрёдер попал в список украинского сайта "Миротворец" после интервью изданию Aachener Nachrichten в ноябре 2018 года, в котором он заявил, что присоединение Крыма к России – это реальная ситуация, которую рано или поздно придётся признать. Кроме того, Шрёдер прокомментировал свое участие в газовых проектах России "стратегическим интересом Германии". Он также занимает должность председателя комитета акционеров Nord Stream 2 AG - компании-оператора строительства газопровода "Северный поток – 2".