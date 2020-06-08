Герхард Шрёдер переизбран главой совета директоров "Роснефти"

Бывший канцлер Германии Герхард Шрёдер снова избран председателем совета директоров "Роснефти". Об этом сообщается на сайте российской государственной нефтяной компания.
Шрёдер является председателем совета директоров «Роснефти» с 2017 года. Канцлер Германии Ангела Меркель тогда выступила с критикой решения о назначении Шрёдера председателем совета директоров российской компании. Она, в частности, напомнила, что "Роснефть" входит в санкционный список Евросоюза.
Сам Шрёдер попал в список украинского сайта "Миротворец" после интервью изданию Aachener Nachrichten в ноябре 2018 года, в котором он заявил, что присоединение Крыма к России – это реальная ситуация, которую рано или поздно придётся признать. Кроме того, Шрёдер прокомментировал свое участие в газовых проектах России "стратегическим интересом Германии". Он также занимает должность председателя комитета акционеров Nord Stream 2 AG - компании-оператора строительства газопровода "Северный поток – 2".
- Строительство "Северного потока–2" из России в Германию по дну Балтийского моря началось в 2018 году. Предполагалось, что укладка труб будет завершена в конце 2019 года. Однако в конце декабря работы были приостановлены после того, как Конгресс США принял законопроект, предусматривающий введение санкций против компаний – владельцев судов, участвующих в укладке труб для "Северного потока – 2".
- После введения санкций российские представители заявляли, что "Северный поток – 2" всё равно будет достроен к концу 2020 или началу 2021 года.
- США выступают против проекта, утверждая, что он делает Европу чрезмерно зависимой от российского газа и, следовательно, уязвимой. Такую же позицию разделяют Украина и ряд стран ЕС. Германия, Австрия и ряд других стран, компании которых участвуют в строительстве, настаивают, что речь идёт исключительно о бизнес-проекте.
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