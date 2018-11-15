МИД ФРГ осудил включение Шрёдера в базу данных "Миротворца"

Министерство иностранных дел Германии раскритиковало включение бывшего канцлера ФРГ Герхарда Шрёдера в базу украинского портала "Миротворец", заявив, что будет добиваться от Киева закрытия этого сайта. Об этом пишет Die Zeit.

"Миротворец" публикует имена людей, поддерживающих, по мнению создателей проекта, политику России.

Герхард Шрёдер попал в список после интервью изданию Aachener Nachrichten в начале ноября, в котором он заявил, что присоединение Крыма к России — это реальная ситуация, которую рано или поздно придется признать. Кроме того, Шрёдер прокомментировал свое участие в газовых проектах России "стратегическим интересом Германии. Бывший канцлер ФРГ возглавляет компанию-оператора строительства газопровода "Северный поток — 2".

На сайте "Миротворца" говорится, что Шрёдер включен в базу за покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины. Антиукраинскую пропаганду. Попытку легализации захвата украинского Крыма и оправдание вооруженной агрессии России против Украины.

Украинский сайт "Миротворец" был открыт в 2014 году. Он получил известность после публикации персональных данных журналистов ряда крупных СМИ и новостных агентств. В датабазе ресурса находятся тысячи имен. Публикации "Миротворца" вызвали резкую критику со стороны журналистов украинских и зарубежных СМИ, организации "Репортеры без границ", "Комитета защиты журналистов", властей США и Евросоюза.

