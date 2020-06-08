Партия Ле Пен согласилась вернуть долг российской "Авиазапчасти"

Французская крайне правая партия "Национальное объединение" заключила мировое соглашение с российской компанией "Авиазапчасть" о возврате долга по кредиту в размере 9 миллионов евро, который партия, лидером которой является Марин Ле Пен, взяла у Первого российско-чешского банка в 2014 году.

"Открытые медиа" обнаружили документ об этом в базе данных арбитражных судов. Из условий соглашения, заключённого 1 июня, следует, что "Национальное объединение" должно в ближайшие дни выплатить 1 миллион евро и проценты по кредиту в размере 389 000 евро, а оставшуюся сумму - около €8,2 млн - оно будет возвращать равными долями до декабря 2028 года. Российская компания согласилась на рассрочку и не стала требовать штрафных санкций. 3 июня мировое соглашение утвердил Арбитражный суд города Москвы.

Партия "Национальный фронт" Марин Ле Пен (впоследствии переименованная в "Национальное объединение") взяла кредит у российского банка в 2014 году, получив отказ в европейских банках. В 2016 году Центробанк лишил Первый чешско-российский банк лицензии, права требования по кредиту партии Ле Пен перешли к компании "Конти", а та передала их компании "Авиазапчасть", образованной на базе советского предприятия "Авиазагранпоставка". Эта организация, которая продаёт оборудование для российской авиатехники в Азию и Африку, принадлежит бизнесмену Валерию Захаренкову. Он, как утверждается, вел бизнес с "участником миротворческих операций ООН в Ливии, ирландским генералом Тэдом ОʼНилом", пишут "Открытые медиа", а также "фигурировал в уголовном деле о торговле оружием".​

Пост заместителя гендиректора "Авиазапчасти" много лет занимал известный разведчик, герой России Евгений Бармянцев. Он известен, например, как разработчик плана марш-броска батальона российского ВДВ в Косово в 1999 году. Другим заместителем работал экс-руководитель государственного Росгранстроя Алексей Шестопалов.

В "Авиазапчасти" и в партии Ле Пен сообщение о мировом соглашении пока не комментировали.