Независимые наблюдатели объединились для контроля за голосованием

Российские объединения по наблюдению за выборами создали Альянс независимых наблюдателей за голосованием по поправкам в Конституцию. Об этом сообщило движение в защиту прав избирателей "Голос".

В него вошли "Ассоциация наблюдателей Татарстана", "Выборы. Народный контроль", "Голос", "Гражданин наблюдатель", "Наблюдатели Петербурга", "Народный избирком" и "Сонар".

Альянс проведет обучение наблюдателей, членов комиссий и представителей СМИ и обеспечит их инструментами передачи информации.

Ранее сообщалось, что журналистов не допустят к наблюдению за подсчётом бюллетеней во время голосования по правкам в Конституцию России. Эту норму отменила Центральная избирательная комиссия, хотя ранее сама же её ввела.

Раньше журналисты вместе с наблюдателями могли попросить членов комиссии ещё раз пересчитать бюллетени. Зачастую это вскрывало фальсификации, а поскольку в пересчёте принимал участие сотрудник СМИ – это ещё и помогало добиться внимания общественности. Теперь, как пояснил представитель "Голоса" Андрей Бузин, такую возможность у СМИ отбирают.

По новым правилам, в связи с эпидемией коронавируса комиссиям рекомендовано организовывать участки на свежем воздухе. При надомном голосовании рекомендуется не заходить в квартиру. Кроме того, ранее, чтобы вызвать членов комиссии с урной на дом или досрочно проголосовать на участке, требовалась "уважительная причина" – отпуск, плохое состояние здоровья, уход за ребенком. Теперь этих ограничений нет. Паспорт в руки членам избирательной комиссии отдавать не нужно – его можно показать с расстояния двух метров. Бюллетени для голосования предлагается выдавать избирателям без внесения их паспортных данных. В "Голосе" считают, что подпись избирателя и указание его паспортных данных – это система двойного ключа, которая призвана повысить достоверность записи о выдаче бюллетеня и осложнить жизнь фальсификаторам.