Независимые наблюдатели объединились для контроля за голосованием

Российские объединения по наблюдению за выборами создали Альянс независимых наблюдателей за голосованием по поправкам в Конституцию. Об этом сообщило движение в защиту прав избирателей "Голос".
В него вошли "Ассоциация наблюдателей Татарстана", "Выборы. Народный контроль", "Голос", "Гражданин наблюдатель", "Наблюдатели Петербурга", "Народный избирком" и "Сонар".
Альянс проведет обучение наблюдателей, членов комиссий и представителей СМИ и обеспечит их инструментами передачи информации.
Ранее сообщалось, что журналистов не допустят к наблюдению за подсчётом бюллетеней во время голосования по правкам в Конституцию России. Эту норму отменила Центральная избирательная комиссия, хотя ранее сама же её ввела.
Раньше журналисты вместе с наблюдателями могли попросить членов комиссии ещё раз пересчитать бюллетени. Зачастую это вскрывало фальсификации, а поскольку в пересчёте принимал участие сотрудник СМИ – это ещё и помогало добиться внимания общественности. Теперь, как пояснил представитель "Голоса" Андрей Бузин, такую возможность у СМИ отбирают.
По новым правилам, в связи с эпидемией коронавируса комиссиям рекомендовано организовывать участки на свежем воздухе. При надомном голосовании рекомендуется не заходить в квартиру. Кроме того, ранее, чтобы вызвать членов комиссии с урной на дом или досрочно проголосовать на участке, требовалась "уважительная причина" – отпуск, плохое состояние здоровья, уход за ребенком. Теперь этих ограничений нет. Паспорт в руки членам избирательной комиссии отдавать не нужно – его можно показать с расстояния двух метров. Бюллетени для голосования предлагается выдавать избирателям без внесения их паспортных данных. В "Голосе" считают, что подпись избирателя и указание его паспортных данных – это система двойного ключа, которая призвана повысить достоверность записи о выдаче бюллетеня и осложнить жизнь фальсификаторам.
- Внесение изменений в Конституцию России было инициировано Владимиром Путиным в январе. Тогда же он заявил, что поправки должны быть одобрены всенародным голосованием, хотя закон этого не требовал. Изначально голосование планировалось на 22 апреля, но из-за пандемии коронавируса было перенесено на неопределённый срок. Новая дата голосования назначена на 1 июля.
- Для вступления поправок в силу необходимо, чтобы их одобрило больше половины участников всенародного голосования. Явка значения не имеет – в отличие от референдума, где требуется, чтобы на участки пришли более половины избирателей.
- Ряд представителей российской оппозиции призывают бойкотировать голосование, утверждая, что у властей есть все инструменты для того, чтобы его сфальсифицировать. Другие призывают прийти на участки и проголосовать против.
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