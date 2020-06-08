РАНХиГС: каждый второй россиянин рискует потерять работу или доход

Каждый второй занятый в России может потерять работу или часть доходов. Масштаб возможного эффекта пандемии на кадровые перспективы и материальное положение россиян оценили специалисты Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС. Эпидемия коронавирусной инфекции, приведшая к временному закрытию предприятий и падению объемов производства, стала сильнейшим потрясением для российского рынка труда, отмечают авторы доклада. Если исходить из общего количества занятых в России (70 млн человек, по данным Росстата), в группе риска окажется почти 35 млн работников, пишет РБК.

К наиболее уязвимым РАНХиГС отнес самозанятых и индивидуальных предпринимателей; работников наиболее пострадавших отраслей (транспорт и связь, торговля, обслуживание, питание, спорт, туризм, образование, наука и культура, развлечения), неустойчиво занятых — с серыми заработками или зарплатой ниже прожиточного минимума. Часть бюджетников с зарплатой ниже прожиточного минимума, например занятых на неполную ставку, также вошли в группу уязвимых.

Стабильность занятости во многом зависит от пола, возраста, уровня образования и места проживания работников:

Наиболее уязвимы молодые работники до 30 лет, доля уязвимых — 57 процентов. Маленький опыт усложнит поиски работы в новых условиях. Также среди молодых больше самозанятых.

В группе молодых специалистов большему риску подвержены женщины — 63 процента. Занятость женщин более уязвима в условиях коронавируса, чем занятость мужчин, отметила эксперт. Совмещая материнство и работу, женщины чаще вынуждены соглашаться на низкую зарплату, неполный рабочий день, работу без официального контракта и с серой зарплатой.

В более старших возрастах риск уязвимости занятости снижается. Например, среди работников от 50 до 59 лет доля тех, чья занятость уязвима, составляет 42,5 против 49,6 процентов в среднем по выборке.

В областных центрах с развитой сферой услуг, которая больше всего пострадала от кризиса, риски выше — 54 процента против 48 в малых городах и 44,5 в сёлах. Именно в городах разнообразны неустойчивые формы занятости, особенно среди молодых: частичная и неформальная занятость, самозанятость.

Рискуют потерять часть доходов в результате карантина 39 процента домохозяйств. В наихудшем положении семьи с детьми — они составляют почти 60 процентов всех уязвимых домохозяйств. Вероятности потерять работу или часть доходов подвержена половина (51 процент) молодых домохозяйств без детей и пенсионеров. В почти четверти (24 процента) домохозяйств все работники относятся к уязвимым группам. Значительная часть (44,4 процента) уязвимых домохозяйств не получают социальных пособий и не могут рассчитывать на помощь.