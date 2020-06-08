Полиция в Баку задержала вероятных нарушителей карантина. ВИДЕО

В Баку полиция задержала жителей, которых подозревают в нарушении комендантского часа из-за коронавируса.

По информации Радио Свобода, спецоперация началась в понедельник, 8 июня, в шесть часов утра. Очевидцы рассказывают, что полицейские врывались в квартиры и силой выводили людей на улицу. Некоторым жителям не дали времени, чтобы переодеться. Сколько именно человек было задержано за нарушение ограничений, не уточняется.

Соседние улицы были перекрыты. Горожане в ответ бросали в полицейских различные предметы с балконов. В итоге были задержаны ещё 11 человек.

С конца марта в Азербайджане из-за распространения коронавируса действуют жёсткие ограничительные меры. В минувшие выходные в Баку и других крупных городах ввели комендантский час. Гражданам полностью запретили покидать дома. Власти пошли на этот шаг после резкого руста числа инфицированных коронавирусом.

Всего в Азербайджане по последним данным диагноз COVID-19 подтверждён у семи с половиной тысяч человек. Умерли 88 пациентов.