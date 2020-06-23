Ссылки для упрощенного доступа

logo-print logo-print
Все сайты РСЕ/РС
Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф
текст для поиска...
Предыдущий Следующий
Новость часа
Предыдущий Следующий
Сейчас в эфире

Лицом к событию
Подписаться
Лицом к событию

Подписаться

iTunes Google Podcast Spotify Yandex Music Подписаться

Лицом к событию. Последний парад Лукашенко: "Саша - 3%"?

Лицом к событию. Последний парад Лукашенко: "Саша - 3%"?
Embed
Лицом к событию. Последний парад Лукашенко: "Саша - 3%"?

No media source currently available

0:00 0:55:00 0:00

В Республике Беларусь 9 августа пройдут президентские выборы. Президент Александр Лукашенко во время сбора подписей столкнулся с кампанией гражданского сопротивления. Власти готовят фальсификацию выборов, ответит ли им народ? Не станет ли парад последним для Лукашенко на посту главы страны? Сохранится ли Республика Беларусь как суверенное государство или Владимир Путин добьется ее "глубокой интеграции? Ход избирательной кампании обсуждают журналист Дмитрий Навоша, координатор проекта "Европейский диалог" Анатолий Лебедько, правозащитник Владимир Величко, кандидат на пост президента Беларуси Валерий Цепкало. Ведет передачу Михаил Соколов. Видео и текст доступны по ссылке https://www.svoboda.org/a/30686290.html

Другие материалы

Смотреть все части
АРХИВ ВИДЕО Список радиопрограмм
Наверх
XS
SM
MD
LG