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Время Свободы

Время Свободы: "Быть антифашистом теперь преступление"

Время Свободы: "Быть антифашистом теперь преступление"
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Время Свободы: "Быть антифашистом теперь преступление"

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Десятки людей задержаны во время акций протеста против вынесения очередных обвинительных приговоров по делу «Сети»***Адвокаты Петра Верзилова обжалуют арест своего подзащитного по обвинению в мелком хулиганстве***В Белоруссии в преддверии президентских выборов проходят демонстрации против произвола властей

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