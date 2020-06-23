Время Свободы: "Быть антифашистом теперь преступление"

Десятки людей задержаны во время акций протеста против вынесения очередных обвинительных приговоров по делу «Сети»***Адвокаты Петра Верзилова обжалуют арест своего подзащитного по обвинению в мелком хулиганстве***В Белоруссии в преддверии президентских выборов проходят демонстрации против произвола властей