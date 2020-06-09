Один из обвиняемых по "делу Голунова" скрывает информацию

Результаты экспертизы показали, что бывший полицейский Акбар Сергалиев, обвиняемый по делу о подброшенных наркотиках журналисту Ивану Голунову, утаивает информацию в своих показаниях. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник. Собеседник агентства уточнил, что такие выводы были сделаны на основе анализа мимики и жестов Сергалиева.

Адвокат "Правозащиты Открытки" Сергей Бадамшин подтвердил проведение такой экспертизы, отметив при этом, что сама по себе она не является основным доказательством.

Другой источник заявил "Интерфаксу", что уже готовы результаты экспертизы на полиграфе еще одного обвиняемого по "делу Голунова" - Дениса Коновалова, который ранее признался, что подбросил наркотики журналисту, и дал показания на других обвиняемых. Детектор лжи показал, что бывший полицейский говорил правду. Эти сведения подтвердил и сам Голунов, который ознакомлен с результатами экспертизы.

6 июня следствие также назначило экспертизу подчерка бывших полицейских, проходящих по делу Голунова, так как Сергалиев отказался от своей подписи на рапорте об обнаружении наркотиков у журналиста.

Специальный корреспондент "Медузы" Иван Голунов был задержан в июне прошлого года в центре Москвы. У него в рюкзаке и в квартире были обнаружены наркотики. После громкой общественной кампании Голунов был отпущен, обвинения с него были сняты, а задерживавших его полицейских и их начальство уволили.

Позднее Следственный комитет обвинил задерживавших журналиста полицейских в фальсификации доказательств, превышении полномочий и хранении наркотиков.

В январе суд арестовал пятерых бывших полицейских — Дениса Коновалова, Акбара Сергалиева, Романа Феофанова, Максима Уметбаева и Игоря Ляховца.

В деле нет организаторов и заказчиков преступления. Сам Голунов говорил, что его преследование могло быть связано с его статьями о похоронном бизнесе, но не называл конкретных имён.