ЛГБТ-активистке из Хабаровска грозит до 6 лет лишения свободы

ЛГБТ-активистке из Хабаровского края Юлии Цветковой во вторник официально предъявили обвинение по уголовной статье о распространении порнографии. Об этом сообщает Сибирь.Реалии со ссылкой на мать активистки Анну Ходыреву.

Обвинение было предъявлено спустя полгода следствия. Цветковой грозит до 6 лет лишения свободы. "Теперь я официально обвиняюсь в распространении порнографии. С преступным умыслом и прочими особо тяжкими", – прокомментировала обвинение Цветкова.

6 марта активистку освободили из-под домашнего ареста, продолжавшегося около четырёх месяцев. Ранее Цветкова сообщила о том, что получила угрозу убийством от движения "Пила против ЛГБТ". Неизвестные утверждают, что активистка может быть убита после 31 марта, если на указанный ими счёт не переведут 250 биткоинов (около 160 миллионов рублей).