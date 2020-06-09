В Мосгордуму внесли проект о вотуме недоверия спикеру Шапошникову

Девять депутатов Мосгордумы вынесли на рассмотрение парламента проект постановления о вотуме недоверия спикеру Алексею Шапошникову.
Под документом подписались семь представителей КПРФ, представитель "Яблока" Дарья Беседина, а также член "Справедливой России" Михаил Тимонов. Последний в числе причин для недоверия указал на расследование Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального, согласно которому в 2018 году Шапошников не задекларировал 870 миллионов рублей дохода от продажи ценных бумаг. Тимонов назвал расследование ФБК "последней каплей".
Также депутаты обвинили спикера Мосгордумы в том, что он подверг их угрозе заражения коронавирусом, когда уже зная о заболевших коллегах собрал всех на заседание.
Отдельно фракция "Яблоко" обратилась в прокуратуру с требованием провести проверку декларации Шапошникова.
Для того, чтобы Шапошников перестал быть председателем московского парламента, за проект вотума недоверия должны проголосовать 23 из 45 депутатов.
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