Украина включила в состав делегации представителей Донецка и Луганска

Украина включила в состав своей делегации на переговорах о мирном урегулировании конфликта в Донбассе в рамках Трёхсторонней контактной группы (ТКГ) четырёх представителей Донецкой и Луганской областей.

Это журналисты Сергей Гармаш и Денис Казанский – они будут представлять Донецкую область, а также глава организации "Луганское землячество" юрист Вадим Горан и врач Константин Либстер – от Луганской области.

Все они не имеют никакого отношения к поддерживаемым Россией сепаратистам и не живут сейчас на контролируемой ими территории. Гармаш и Казанский покинули Донецк в 2014 году после того, как он перешёл под контроль так называемой "ДНР".

В офисе президента Украины подчеркнули, что Минские соглашения об урегулировании конфликта предусматривают, что Киев должен согласовывать ряд вопросов, в частности о выборах, с представителями отдельных районов Донецкой и Луганской областей. При этом в соглашениях не сказано, что эти представители должны иметь отношение к "ДНР" и "ЛНР". Власти Украины считают, что Донецк и Луганск на переговорах могут представлять люди, вынужденно покинувшие восток Украины. Ранее о намерении привлечь таких людей к переговорам говорил президент Украины Владимир Зеленский.

"Мы участвуем в ТКГ не для того, чтобы что-то согласовывать с представителями незаконных организаций ЛДНР, а именно для консультаций украинской делегации и обсуждения тех пунктов, которые Украина обязалась обсуждать, когда подписывала минские соглашения", – написал Казанский.

В Трёхстороннюю контактную группу входят представители Украины, России и ОБСЕ. Её заседания, как правило, проходят в Минске. Россия привлекает к работе в ней представителей сепаратистов, однако официально они не являются стороной переговоров.