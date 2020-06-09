В конфликте в Ливии, возможно, участвуют военные из ОАЭ

Ливийский телеканал показал кадры, якобы свидетельствующие о вооружённом вмешательстве Объединённых Арабских Эмиратов в ливийский конфликт. На видео, как утверждает телеканал "Аль-Джазира", заснят офицер армии Эмиратов, командующий батареей ПВО в составе войск генерала Хафтара.



Ливийский канал, на который ссылается "Аль-Джазира", связан с правительством Национального согласия Файеза Сарраджа в Триполи. На видео показан экран монитора с данными локатора, за кадром слышны голоса военнослужащих, следящих за монитором. Вскоре в кадре появляется другой монитор, на котором виден запуск ракеты, последующий взрыв, вероятно, при попадании ракеты в цель и возгласы "Аллаху акбар". Крупным планом показано лицо, по всей видимости, командира системы ПВО.



Далее, в тексте, опубликованном на сайте "Аль-Джазира", говорится, что система ПВО "Панцирь", российского производства, дислоцирована на востоке Ливии. Подтверждения или опровержения этих сведений со стороны Объединённых Арабских Эмиратов пока не последовало. Ранее в прессе неоднократно появлялись сообщения о том, что на вооружении армии Халифы Хафтара находятся установки ПВО "Панцирь".



Генерал Халифа Хафтар, контролирующий часть ливийской территории на востоке страны, пользуется поддержкой ОАЭ, Египта и России, в то время как правительство Файеза Сарраджа, находящееся в Триполи, поддерживает союзнические отношения с Турцией.

Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил сегодня, что в результате его телефонных переговоров с президентом США Дональдом Трампом были достигнуты "некоторые соглашения", которые могут стать началом нового этапа в разрешении ливийского конфликта.

В последние недели турецкая поддержка, по всей вероятности, помогла войскам Сарраджа оказать достаточное давление на войска генерала Хафтара, чтобы вынудить их к отступлению на восток.



Сотни ливийцев погибли в ходе внутреннего вооружённого конфликта в Ливии, 200 тысяч были вынуждены покинуть свои дома после начала крупной операции Хафтара в апреле прошлого года. Однако военное отступление последних дней, включая потерю стратегически важного города Тархун и южных пригородов Триполи, вынудили оппозиционеров возобновить дипломатические усилия.



В минувшую субботу президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси, в присутствии Хафтара и главы администрации Тобрука, объявил о новой инициативе для урегулирования конфликта. Египетский лидер предложил, прежде всего, установить режим прекращения огня с понедельника, 8 июня. Другим предложением Египта стало проведение выборов руководящего совета, который взял бы на себя управление разделённой страной с общим населением шесть миллионов человек.



Ас-Сиси объявил, что инициатива, названная Каирской декларацией, включает в себя призыв к переговорам в Женеве и вывод из Ливии всех иностранных военных.



Однако правительство Национального согласия Файеза Сарраджа отказалось от установления режима прекращения огня и пообещало продолжить наступление на восток, чтобы занять город Сирт в центральной части Ливии. Этот город имеет стратегическое значение для доступа к нефтяным ресурсам Ливии, которые находятся на востоке и юге страны.



Ливия вступила в полосу хаосу после свержения и убийства Муаммара Каддафи в результате восстания в 2011 году. В последовавший период в стране началась вооружённая борьба региональных группировок.