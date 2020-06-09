В Голливуде COVID-19 изменил технику съёмки постельных сцен

В связи с пандемией COVID-19 постельные сцены в Голливуде будут сниматься с использованием компьютерной графики, или сценарии таких эпизодов будут переписываться – вплоть до полного исключения сцен секса. Об этом пишет британская Daily Mail, напоминая, что американская кино- и телеиндустрия надеется с 12 июня возобновить производство, свёрнутое из-за эпидемии. Кинематографисты получили инструкции соблюдать в своей работе меры физического дистанцирования в ближайшие месяцы. В Голливуде вводятся ежедневное тестирование актёров и съёмочной бригады на коронавирус, инструктаж по частому мытью рук и полная "реструктуризация" интимных эпизодов.

По информации другого британского издания, The Sun, существует 22-страничный документ профессиональной ассоциации киноредакторов Голливуда, в котором говорится: "моменты тесного контакта" должны быть либо переписаны, либо исключены, либо сняты с использованием компьютерной графики. На всех съёмочных площадках должны присутствовать средства индивидуальной защиты. А телешоу, в студиях которых обычно присутствует живая аудитория, будут работать пустыми. Специалисты по кастингу смогут возобновить пробы актёров – но их будет разделять оргстекло.

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