Время Свободы: Головная боль для "Саши три процента"

Предвыборные рейтинги после первого этапа президентской предвыборной кампании в Белорусии показывают низкую популярность Александра Лукашенко***Участники протестов против расовой дискриминации пытались повалить памятник президенту США Эндрю Джонсону недалеко от Белого Дома***Владимир Путин присвоил звание Героя Труда главврачу больницы, где коронавирусом заразились почти 90 медиков
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