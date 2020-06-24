Время Свободы: Головная боль для "Саши три процента"

Предвыборные рейтинги после первого этапа президентской предвыборной кампании в Белорусии показывают низкую популярность Александра Лукашенко***Участники протестов против расовой дискриминации пытались повалить памятник президенту США Эндрю Джонсону недалеко от Белого Дома***Владимир Путин присвоил звание Героя Труда главврачу больницы, где коронавирусом заразились почти 90 медиков