В РФ оправдали треть обвиняемых в организованной преступности

Российские суды в 2019 году оправдали почти 850 обвиняемых в создании преступного сообщества и в бандитизме. Это почти треть всех, кому вменили эти статьи. Об этом говорится в исследовании РБК.

Чаще, чем предполагаемых организаторов преступных сообществ, суды оправдывают только обвиняемых в клевете, свидетельствуют данные судебного департамента Верховного суда. В 2019 году из более одной тысячи обвиняемых по этой статье были оправданы 40 процентов. При этом обвинительным приговором завершаются всего около 7 процентов дел о клевете.



На третьем месте по доле оправдательных приговоров — статья об отмывании денег: с таким составом был оправдан каждый пятый. Также каждый пятый был освобожден от обвинений в бандитизме, отмечается в исследовании РБК.

В 2019 году суды прекратили по тем или иным причинам почти четверть дел. В том числе - около 17 процентов дел по обвинениям в коррупции. Этот показатель вырос в пять раз по сравнению с 2015 годом. Чаще всего прекращают дела о мелком взяточничестве.

На треть чаще стали прекращать дела о мошенничестве. По мнению экспертов, это связано с тем, что большинство таких преступлений сейчас совершается через интернет. Если даже правоохранительным органам удается вычислить предполагаемого преступника, доказать его виновность в суде получается не всегда.

Общая доля оправданий в России остается низкой. В 2019 году она составила 0,2% от всех дел, дошедших до суда.