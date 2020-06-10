В Иркутской области назначены досрочные выборы губернатора

Законодательное собрание Иркутской области назначило проведение досрочных выборов губернатора региона на 13 сентября. Такая формулировка не дает право участвовать в них бывшему главе Приангарья Сергею Левченко из КПРФ. В конце прошлого года он досрочно ушел в отставку, которую многие политологи навали вынужденной.

Пять депутатов от КПРФ выступили против формулировки о досрочных выборах. Глава комитета по госстроительству Виктор Побойкин заявил, что досрочными их было необходимо объявить из-за основания для их проведения. Законодательство запрещает принимать участие в досрочных выборах губернатору, который покинул эту должность раньше срока истечения полномочий.

В итоге за законопроект о досрочных выборах проголосовали 32 депутата, 4 – против, 6 – воздержались. Закон вступит в силу после опубликования.

В конце мая в интервью изданию "Октагон" Левченко заявил, что собирается участвовать в выборах главы Иркутской области, оценив свои шансы как "самые высокие ". Тогда же источники из администрации президента России рассказали газете "Ведомости", что к участию в выборах губернатора Левченко "не допустят".