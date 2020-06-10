В Иркутской области назначены досрочные выборы губернатора

Законодательное собрание Иркутской области назначило проведение досрочных выборов губернатора региона на 13 сентября. Такая формулировка не дает право участвовать в них бывшему главе Приангарья Сергею Левченко из КПРФ. В конце прошлого года он досрочно ушел в отставку, которую многие политологи навали вынужденной.
Пять депутатов от КПРФ выступили против формулировки о досрочных выборах. Глава комитета по госстроительству Виктор Побойкин заявил, что досрочными их было необходимо объявить из-за основания для их проведения. Законодательство запрещает принимать участие в досрочных выборах губернатору, который покинул эту должность раньше срока истечения полномочий.
В итоге за законопроект о досрочных выборах проголосовали 32 депутата, 4 – против, 6 – воздержались. Закон вступит в силу после опубликования.
В конце мая в интервью изданию "Октагон" Левченко заявил, что собирается участвовать в выборах главы Иркутской области, оценив свои шансы как "самые высокие ". Тогда же источники из администрации президента России рассказали газете "Ведомости", что к участию в выборах губернатора Левченко "не допустят".
- 12 декабря президент России Владимир Путин принял отставку Левченко с поста губернатора Иркутской области . По официальной версии, Левченко подал в отставку сам. Бывший губернатор в интервью “Коммерсанту” заявлял, что сделал это под давлением Кремля. Врио губернатора был назначен представитель "Единой России" Игорь Кобзев.
- 14 декабря в Иркутске прошел митинг в поддержку Левченко, в нем участвовало более 700 человек. Позже Владимир Путин заявил, что причиной отставки Левченко стала его "неспешная работа". Он сообщил, что жители затопленного летом 2019 города Тулун сами просили его "прислать других руководителей", однако тогда он не принял это решение.
- Кандидат от КПРФ, Сергей Левченко победил на прямых выборах губернатора Иркутской области в 2015 году, обойдя предыдущего главу региона Сергея Ерощенко, выдвинутого партией "Единая Россия".
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