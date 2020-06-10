Сервис HBO снял из открытого доступа фильм "Унесённые ветром"

Стриминговая платформа HBO Max сняла из открытого доступа фильм "Унесённые ветром" режиссёра Виктора Флеминга. Картина снята по роману Маргарет Митчелл. Фильм вышел на экраны в 1939 году.
Представитель HBO заявил, что картина содержит этические и расовые предрассудки, которые ранее были распространены в американском обществе. Фильм вернут на платформу с необходимыми разъяснениями и комментариями об историческом контексте.
На днях Джон Ридли, лауреат премии "Оскар" за сценарий к фильму "12 лет рабства" раскритиковал "Унесённых ветром". По словам Ридли, картина романтизирует ужасы рабства и стереотипно изображает чернокожих людей.
Актриса Хэтти Макдэниел стала первой афроамериканкой, получившей в 1940 году "Оскар" за лучшую женскую роль второго плана в "Унесённых ветром". В США тогда была распространена практика сегрегации, и организаторы премии не хотели пускать Макдэниел на церемонию. Присутствия актрисы на вручении премии добился продюсер фильма Дэфид Селзник. В итоге Макдэниел церемонию посетила, но сидела отдельно от остальных актёров и съемочной группы.
- Обсуждение проблем расовой дискриминации возобновилось в конце мая после жёсткого задержания полицейскими в Миннеаполисе афроамериканца Джорджа Флойда. Он умер в больнице. В США и других странах мира прошли массовые акции против расизма и жестоких действий полицейских.
- На фоне протестов телеканал Paramount снял с показа сериал "Полицейские". Он выходил каждую субботу в течение 14 лет. Каждый 30-минутный эпизод был посвящен реальному случаю из полицейской практики. В сериале снимались действующие полицейские, расследующие преступления. Планов на возвращение фильма в программу передач Paramount Network нет.
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